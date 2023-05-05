В Екатеринбурге женщина отсудила у РЖД 100 тысяч рублей за задевший ее поезд

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
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Updated Сегодня, 08:09
Тогда Анжела шла через железнодорожный переезд в районе станции Хуторята в Екатеринбурге. Она задумалась и не обратила внимания на опущенный шлагбаум, а также не услышала ни звуковой сигнал на переезде, а также крик дежурной. Поэтому Анжела почти перешла пути, как вдруг ее зацепил поезд, который ехал по маршруту «Камышлов – Екатеринбург».
Машинист пытался экстренно затормозить, но ничего не вышло. В Результате Анжела получила множественные переломы и лечилась месяц. Женщина пыталась добиться возбуждения уголовного дела, но безуспешно.
Тогда транспортный прокурор обратился в Октябрьский районный суд Екатеринбурга и попросил взыскать в пользу пострадавшей 400 тысяч рублей. Ответчиком выступал РЖД.
Суд решил взыскать с компании 100 тысяч рублей. В выплате всей суммы о отказался из-за того, что в произошедшем и сама пострадавшая проявила небрежность.