В Екатеринбурге женщина отсудила у РЖД 100 тысяч рублей за задевший ее поезд

Тогда Анжела шла через железнодорожный переезд в районе станции Хуторята в Екатеринбурге. Она задумалась и не обратила внимания на опущенный шлагбаум, а также не услышала ни звуковой сигнал на переезде, а также крик дежурной. Поэтому Анжела почти перешла пути, как вдруг ее зацепил поезд, который ехал по маршруту «Камышлов – Екатеринбург».