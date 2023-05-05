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В лесах Свердловской области введен режим ЧС

5 мая 2023, 12:28
Фото: 1MI
Режим ЧС начал действовать в лесах Свердловской области с 5 мая. Власти приняли такое решение из-за лесных пожаров.

Документ об этом подписал и.о. главы региона Олег Чемезов. По данным департамента информационной политики, за сутки в Свердловской области было потушено 14 природных пожаров на площади более 270 гектаров.

Над этим трудилось более 700 спасателей. Были потушены крупные пожары в Невьянском и Режевском лесничествах. Площадь каждого из них составила более 150 квадратных метров.

При этом на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. Он был введен еще 15 апреля. А с 28 апреля по 5 мая приостановлен сезон охоты. При этом уже около 900 местных жителей попались на нарушениях противопожарных правил.

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#Елена Озерова#Свердловская область#Режим ЧС#Пожары#Леса#Пожароопасный сезон#Происшествия
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