В лесах Свердловской области введен режим ЧС

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Документ об этом подписал и.о. главы региона Олег Чемезов. По данным департамента информационной политики, за сутки в Свердловской области было потушено 14 природных пожаров на площади более 270 гектаров.
Над этим трудилось более 700 спасателей. Были потушены крупные пожары в Невьянском и Режевском лесничествах. Площадь каждого из них составила более 150 квадратных метров.
При этом на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. Он был введен еще 15 апреля. А с 28 апреля по 5 мая приостановлен сезон охоты. При этом уже около 900 местных жителей попались на нарушениях противопожарных правил.