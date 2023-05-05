tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 мая 2023, 11:02

Published 5 мая 2023, 11:02

Modified 5 мая 2023, 11:04

Updated 5 мая 2023, 11:04

В Нижнем Тагиле в рамках проекта «Za самбо» прошел межрегиональный турнир по борьбе

В Нижнем Тагиле в рамках проекта «Za самбо» прошел межрегиональный турнир по борьбе

5 мая 2023, 11:02
Фото: TagilCity.ru.
Традиционный Межрегиональный турнир по самбо среди юношей 2011–2012 года рождения прошел 5 мая в «Доме Спорта» в Нижнем Тагиле. Ежегодно мероприятие посвящают победе в Великой Отечественной войне и проводят перед 9 мая. Помощь в организации соревнований по борьбе оказывает партпроект «Za самбо».

Более 130 участников из разных областей приняли участие в соревнованиях по самбо в «Доме Спорта» на Вые. Это и многие другие спортивные мероприятия для юных борцов организовывают руководители проекта «Za самбо».

Как развивается этот вид спорта в Нижнем Тагиле и что планируется сделать для юных спортсменов  рассказал TagilCity.ru координатор «Za самбо» в Свердловской области Алексей Свалов.

На территории Свердловской области сейчас идет активная реализация партийного проекта «Zа самбо». В конце 2022 года я стал его куратором по Свердловской области, соответственно, мы создали Общественный совет. И вот сейчас, один из основных городов, где идет активная работа и намечена большая программа является Нижний Тагил, — сказал Алексей Свалов

 

Фото: TagilCity.ru

«Za самбо» совместно со спортшколой «Тагилстрой» помогают организовывать юниорские турниры для молодых спортсменов. 4 мая состоялся забег в Дзержинском районе от площади Танкостроителей до Мемориального комплекса «Площади Славы», посвященный «Дню победы».

В Нижнем Тагиле самбисты клуба «Вымпел» пробежали эстафету в честь «Дня Победы»
Узнать подробнее

На соревнования представители проекта «Za самбо» приготовили свои подарки для борцов.

На сегодняшний турнир от проекта «Za самбо» сегодня выставляем 3 приза в трех номинациях: самая динамичная схватка, самый красивый бросок и за волю к победе. В этом турнире участвует много деток не только со Свердловской области, но и с ближайших к ней областей-соседей. Для них мы приготовили призы, которые потом вручим, — поделился координатор проекта.
Фото: TagilCity.ru

Также Алексей Свалов рассказал о том, где будут появляться новые помещения для занятий самбо.

В Дзержинском районе новые спортшколы будут находиться на территории МОУ СОШ №20, на базе Православной гимназии на Гальянке, и в образовательном учреждении № 100. Также мы сейчас прорабатываем еще 2 точки и тот сюрприз, который мы уже долго готовим — абсолютно новая школа, которая также будет открыта на территории Нижнего Тагила, но пока не буду говорить, где именно, — сообщил Алексей Свалов.

Представители проекта готовят сюрприз для тагильчан и на День города.

Для нас очень важно, чтобы проект «Zа самбо» именно развивался вот так вот динамично, как это происходит в Нижнем Тагиле. Это очень хорошее, показательное для муниципалитета движения. Я искренне признателен Владиславу Юрьевичу Пинаеву за то, что он за такую активную поддержку оказывает нам, за активное участие в делах как члена Общественного совета. Также мы на День города для жителей города Нижнего Тагила приготовим сюрприз совместно с главой города — организуем пляжный самбо, — рассказал координатор «Zа самбо».

Алексей Свалов вырос в Дзержинском районе города Нижний Тагил. Организованные проектом «Zа самбо» детские спортивные турниры значимы для тагильчанина.

Для меня вообще Нижний Тагил — это отдельная история, потому что это моя родина. То место, где я родился и вырос. Глубоко лично я очень радуюсь, когда в Нижнем Тагиле случаются позитивные истории, и тем более проходят хорошие большие детские турниры. Они позволяют нашим детям понимать, что в этой жизни правильно, а что нет, — завершил свою речь Алексей Свалов

По завершении соревнований победителям были вручены медали, кубки и призы от организаторов проекта «Zа самбо». 

Читайте также:
В УГГУ реализуется всероссийский проект «Самбо в вузы»
#Спорт#Нижний Тагил#Соревнования#День Победы#Спортсмены#Борьба#Самбо
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика