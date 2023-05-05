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В Нижнем Тагиле в рамках проекта «Za самбо» прошел межрегиональный турнир по борьбе

5 мая 2023, 11:02
Фото: TagilCity.ru
Традиционный Межрегиональный турнир по самбо среди юношей 2011–2012 года рождения прошел 5 мая в «Доме Спорта» в Нижнем Тагиле. Ежегодно мероприятие посвящают победе в Великой Отечественной войне и проводят перед 9 мая. Помощь в организации соревнований по борьбе оказывает партпроект «Za самбо».

Более 130 участников из разных областей приняли участие в соревнованиях по самбо в «Доме Спорта» на Вые. Это и многие другие спортивные мероприятия для юных борцов организовывают руководители проекта «Za самбо».

Как развивается этот вид спорта в Нижнем Тагиле и что планируется сделать для юных спортсменов  рассказал TagilCity.ru координатор «Za самбо» в Свердловской области Алексей Свалов.

На территории Свердловской области сейчас идет активная реализация партийного проекта «Zа самбо». В конце 2022 года я стал его куратором по Свердловской области, соответственно, мы создали Общественный совет. И вот сейчас, один из основных городов, где идет активная работа и намечена большая программа является Нижний Тагил, — сказал Алексей Свалов

 

Фото: TagilCity.ru

«Za самбо» совместно со спортшколой «Тагилстрой» помогают организовывать юниорские турниры для молодых спортсменов. 4 мая состоялся забег в Дзержинском районе от площади Танкостроителей до Мемориального комплекса «Площади Славы», посвященный «Дню победы».

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На соревнования представители проекта «Za самбо» приготовили свои подарки для борцов.

На сегодняшний турнир от проекта «Za самбо» сегодня выставляем 3 приза в трех номинациях: самая динамичная схватка, самый красивый бросок и за волю к победе. В этом турнире участвует много деток не только со Свердловской области, но и с ближайших к ней областей-соседей. Для них мы приготовили призы, которые потом вручим, — поделился координатор проекта.
Фото: TagilCity.ru

Также Алексей Свалов рассказал о том, где будут появляться новые помещения для занятий самбо.

В Дзержинском районе новые спортшколы будут находиться на территории МОУ СОШ №20, на базе Православной гимназии на Гальянке, и в образовательном учреждении № 100. Также мы сейчас прорабатываем еще 2 точки и тот сюрприз, который мы уже долго готовим — абсолютно новая школа, которая также будет открыта на территории Нижнего Тагила, но пока не буду говорить, где именно, — сообщил Алексей Свалов.

Представители проекта готовят сюрприз для тагильчан и на День города.

Для нас очень важно, чтобы проект «Zа самбо» именно развивался вот так вот динамично, как это происходит в Нижнем Тагиле. Это очень хорошее, показательное для муниципалитета движения. Я искренне признателен Владиславу Юрьевичу Пинаеву за то, что он за такую активную поддержку оказывает нам, за активное участие в делах как члена Общественного совета. Также мы на День города для жителей города Нижнего Тагила приготовим сюрприз совместно с главой города — организуем пляжный самбо, — рассказал координатор «Zа самбо».

Алексей Свалов вырос в Дзержинском районе города Нижний Тагил. Организованные проектом «Zа самбо» детские спортивные турниры значимы для тагильчанина.

Для меня вообще Нижний Тагил — это отдельная история, потому что это моя родина. То место, где я родился и вырос. Глубоко лично я очень радуюсь, когда в Нижнем Тагиле случаются позитивные истории, и тем более проходят хорошие большие детские турниры. Они позволяют нашим детям понимать, что в этой жизни правильно, а что нет, — завершил свою речь Алексей Свалов

По завершении соревнований победителям были вручены медали, кубки и призы от организаторов проекта «Zа самбо». 

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#Анастасия Стрежнева#Нижний Тагил#Спорт#Самбо#Борьба#Соревнования#День Победы#Спортсмены
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