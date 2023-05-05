В Нижнем Тагиле в рамках проекта «Za самбо» прошел межрегиональный турнир по борьбе

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Более 130 участников из разных областей приняли участие в соревнованиях по самбо в «Доме Спорта» на Вые. Это и многие другие спортивные мероприятия для юных борцов организовывают руководители проекта «Za самбо».
Как развивается этот вид спорта в Нижнем Тагиле и что планируется сделать для юных спортсменов рассказал TagilCity.ru координатор «Za самбо» в Свердловской области Алексей Свалов.
На территории Свердловской области сейчас идет активная реализация партийного проекта «Zа самбо». В конце 2022 года я стал его куратором по Свердловской области, соответственно, мы создали Общественный совет. И вот сейчас, один из основных городов, где идет активная работа и намечена большая программа является Нижний Тагил, — сказал Алексей Свалов.
«Za самбо» совместно со спортшколой «Тагилстрой» помогают организовывать юниорские турниры для молодых спортсменов. 4 мая состоялся забег в Дзержинском районе от площади Танкостроителей до Мемориального комплекса «Площади Славы», посвященный «Дню победы».
На соревнования представители проекта «Za самбо» приготовили свои подарки для борцов.
На сегодняшний турнир от проекта «Za самбо» сегодня выставляем 3 приза в трех номинациях: самая динамичная схватка, самый красивый бросок и за волю к победе. В этом турнире участвует много деток не только со Свердловской области, но и с ближайших к ней областей-соседей. Для них мы приготовили призы, которые потом вручим, — поделился координатор проекта.
Также Алексей Свалов рассказал о том, где будут появляться новые помещения для занятий самбо.
В Дзержинском районе новые спортшколы будут находиться на территории МОУ СОШ №20, на базе Православной гимназии на Гальянке, и в образовательном учреждении № 100. Также мы сейчас прорабатываем еще 2 точки и тот сюрприз, который мы уже долго готовим — абсолютно новая школа, которая также будет открыта на территории Нижнего Тагила, но пока не буду говорить, где именно, — сообщил Алексей Свалов.
Представители проекта готовят сюрприз для тагильчан и на День города.
Для нас очень важно, чтобы проект «Zа самбо» именно развивался вот так вот динамично, как это происходит в Нижнем Тагиле. Это очень хорошее, показательное для муниципалитета движения. Я искренне признателен Владиславу Юрьевичу Пинаеву за то, что он за такую активную поддержку оказывает нам, за активное участие в делах как члена Общественного совета. Также мы на День города для жителей города Нижнего Тагила приготовим сюрприз совместно с главой города — организуем пляжный самбо, — рассказал координатор «Zа самбо».
Алексей Свалов вырос в Дзержинском районе города Нижний Тагил. Организованные проектом «Zа самбо» детские спортивные турниры значимы для тагильчанина.
Для меня вообще Нижний Тагил — это отдельная история, потому что это моя родина. То место, где я родился и вырос. Глубоко лично я очень радуюсь, когда в Нижнем Тагиле случаются позитивные истории, и тем более проходят хорошие большие детские турниры. Они позволяют нашим детям понимать, что в этой жизни правильно, а что нет, — завершил свою речь Алексей Свалов.
По завершении соревнований победителям были вручены медали, кубки и призы от организаторов проекта «Zа самбо».