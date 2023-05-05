Житель Вагонки в Нижнем Тагиле выкинул вещи из окна и попал в психбольницу

Очевидец произошедшего отмечает, что обошлось без пострадавших. На видео с места видно, что все предметы, выброшенные из окна лежат под окнами, а рядом ходят подростки. Очевидец добавил, что они крушат все, что там лежит, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».