Житель Вагонки в Нижнем Тагиле выкинул вещи из окна и попал в психбольницу

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
Очевидец произошедшего отмечает, что обошлось без пострадавших. На видео с места видно, что все предметы, выброшенные из окна лежат под окнами, а рядом ходят подростки. Очевидец добавил, что они крушат все, что там лежит, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».
В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» подтвердили, что по данному факту ведется проверка. Мужчина был доставлен в специализированное учреждение. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.