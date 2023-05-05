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Житель Вагонки в Нижнем Тагиле выкинул вещи из окна и попал в психбольницу

5 мая 2023, 05:57
Фото: 1MI
Житель дома на улице Зари, 83 в Нижнем Тагиле выбрасывал вещи из окна. На место приезжала полиция. Она забрала мужчину и увезла.

Очевидец произошедшего отмечает, что обошлось без пострадавших. На видео с места видно, что все предметы, выброшенные из окна лежат под окнами, а рядом ходят подростки. Очевидец добавил, что они крушат все, что там лежит, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» подтвердили, что по данному факту ведется проверка. Мужчина был доставлен в специализированное учреждение. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

#Ирина Кирилова#Медики#Врач#Больница#Дом#Происшествия#Нижний Тагил
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