Жители Черноисточинска двое суток тушили пожар из-за подожженной в бочке травы

Пожар возник из-за того, хозяева одного из домов решили сжечь траву в бочке, рассказала местная жительница Наталья. Участок граничит с лесом, поэтому пламя из-за сильного ветра распространилось на сухую траву, а затем на беседку. У кого-то из соседей сгорел забор, а в лесу видна черная от пожара земля.