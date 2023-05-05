Жители Черноисточинска двое суток тушили пожар из-за подожженной в бочке травы

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Пожар возник из-за того, хозяева одного из домов решили сжечь траву в бочке, рассказала местная жительница Наталья. Участок граничит с лесом, поэтому пламя из-за сильного ветра распространилось на сухую траву, а затем на беседку. У кого-то из соседей сгорел забор, а в лесу видна черная от пожара земля.
С момента возникновения пожара хозяева практически не спят: постоянно мониторят новые очаги возгорания. По ночам Наталья с мужем и другими соседями дежурят. Особенную благодарность женщина и все соседи выражают некоему Стасу, который предотвратил серьезный пожар.
У кого-то забор сгорел, у нас благодаря соседу все уцелело, если бы он не увидел, что горит беседка, сгорела бы вся гора. Пожарных утром вызывал сосед, который еще повыше нас, он увидел дым. Если бы он не перелез через забор и не затушил, все, хана была бы всей горе, всем соседям, все с деревянными домами в округе. Это прилетел уголек к нам. Спать не могу, плачу каждый день, как представлю, что могло бы быть, если бы он не потушил беседку, — поделилась Наталья.
Пожарные приехали на вызов и провели мероприятия по тушению возгорания. Также они предупредили хозяев домов, что такая ситуация с возгораниями при отсутствии дождя может продолжаться около недели.
Пожарные приехали быстро, но разматывать ничего не стали. Каким-то образом заехали на гору и заливали сверху. Ели бы выше пошел пожар, ой, страшно представить, что бы было! Брали воду с бочки, которую мы выставили в лес и постоянно наполняли ее водой, несколько ведер набрали, потушили, где горело и уехали со словами: «Еще неделю так будет, ждите дождя». В 15-ти метрах от забора с жителями Черноисточинска победили огонь. Ведрами тушили, лопатами, низкий всем поклон, — поделилась Наталья.
Сергей Доронин из Нижнего Тагила находился в Черноисточинске на своем участке и также помогал тушить пожар. Он пояснил, что вечерний обход в ночь на 5 мая не выявил новых источников возгорания. Повторный осмотр прошел с утра.
Вчера последний раз делали обход в 22:30 часов. Очагов возгорания не обнаружили. С утра был мелкий дождь, будем надеяться, что отстояли, — сообщил Сергей редакции TagilCity.ru.
TagilCity.ru запросил комментарий у отдела надзорной деятельности города Нижний Тагил ГУ МЧС по Свердловской области.
С 15 апреля в Свердловской области введен противопожарный режим, при котором запрещается разводить костры, сжигать мусор и траву. Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о введении режима повышенной готовности. Документ действует с 26 апреля и распространяется на органы управления и силы областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.