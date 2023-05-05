Жителям Свердловской области запретили гулять в лесопарках

Лесопарки Свердловской области будут закрыты для туристов

Лесопарковые зоны в Свердловской области, а также другие охраняемые природные территории закроют для туристов в связи с действующим в регионе противопожарным режимом. Запрет вступит в силу с 6 мая 2023 года.