Жителям Свердловской области запретили гулять в лесопарках

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
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Updated Сегодня, 15:45
Нельзя будет посещать «Бажовские места» в Сысертском районе, «Оленьи ручи», озера Аятское, Таватуй, Исетское. Также будет ограничено посещение центрального парка культуры и отдыха и городские лесопарки в Екатеринбурге.
Документ о запрете посещения указанных территорий опубликован на сайте Минприроды Свердловской области.
Напомним, 5 мая 2023 года врио губернатора Свердловской области Олег Чемезов ввел в регионе режим ЧС в связи с пожароопасной обстановкой в местных лесах. Ранее, в апреле, в области был введен особый противопожарный режим.