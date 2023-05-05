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Жителям Свердловской области запретили гулять в лесопарках

5 мая 2023, 15:45
Фото: 1MI

Лесопарки Свердловской области будут закрыты для туристов

Лесопарковые зоны в Свердловской области, а также другие охраняемые природные территории закроют для туристов в связи с действующим в регионе противопожарным режимом. Запрет вступит в силу с 6 мая 2023 года.

Нельзя будет посещать «Бажовские места» в Сысертском районе, «Оленьи ручи», озера Аятское, Таватуй, Исетское. Также будет ограничено посещение центрального парка культуры и отдыха и городские лесопарки в Екатеринбурге.

Документ о запрете посещения указанных территорий опубликован на сайте Минприроды Свердловской области.

Напомним, 5 мая 2023 года врио губернатора Свердловской области Олег Чемезов ввел в регионе режим ЧС в связи с пожароопасной обстановкой в местных лесах. Ранее, в апреле, в области был введен особый противопожарный режим.

В лесах Свердловской области введен режим ЧС
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Запрет#Лесопарк#Посещение#Документ#Минприроды#ЧС#Общество#Природа#Массовые пожары в Свердловской области в апреле 2023 года
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