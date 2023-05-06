Черного кота спасли огнеборцы во время пожара в Екатеринбурге

5 мая во время тушения пожара на складах на улице Базальтовой к спасателям выполз черный кот. Они облили животное водой и отнесли подальше от дыма. Испуганное животное огнеборцы отряхнули от пепла и передали женщине, которая сказала, что заберет его себе.