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Черного кота спасли огнеборцы во время пожара в Екатеринбурге

6 мая 2023, 07:02
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Кота, который еле дышал, спасли пожарные во время мощного возгорания на складе в Екатеринбурге.

5 мая во время тушения пожара на складах на улице Базальтовой к спасателям выполз черный кот. Они облили животное водой и отнесли подальше от дыма. Испуганное животное огнеборцы отряхнули от пепла и передали женщине, которая сказала, что заберет его себе.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Напомним, пожар разгорелся в дневное время сразу на двух очагах на площади в 4 тысячи квадратных метров. Тушение осложнялось тем, что на складах находились резина и легковоспломеняющиеся жидкости, а также удаленностью водоисточников. Пострадавших в результате ЧП нет.

На складах на улице Бальзатовой в Екатеринбурге пожар раздувается ветром
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#Евгения Сафина#Екатеринбург#Пожар#Кот#Спасение#Животное#Общество
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