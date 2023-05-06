Черного кота спасли огнеборцы во время пожара в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
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Updated Сегодня, 07:04
5 мая во время тушения пожара на складах на улице Базальтовой к спасателям выполз черный кот. Они облили животное водой и отнесли подальше от дыма. Испуганное животное огнеборцы отряхнули от пепла и передали женщине, которая сказала, что заберет его себе.
Напомним, пожар разгорелся в дневное время сразу на двух очагах на площади в 4 тысячи квадратных метров. Тушение осложнялось тем, что на складах находились резина и легковоспломеняющиеся жидкости, а также удаленностью водоисточников. Пострадавших в результате ЧП нет.