Из-за пожаров эвакуируют жителей сел, деревень и садов в Свердловской области

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
Решение об эвакуации было принято в ходе заседания оперативного штаба по ликвидации пожаров, которое в режиме видеоконференцсвязи провел министр общественной безопасности Александр Кудрявцев.
Так, в связи с ухудшением обстановки вывозятся жители села Мостовое, деревень Верхотурка, Первомайская и Ольховка под Верхней Пышмой. Также покинуть территории садовых товариществ рекомендуется жителям под Асбестом, Дегтярском, Ревдой, Березовским и Артемовским. Для этого власти муниципалитетов предоставляют транспорт, сообщили в департаменте информационной политики.
Временные пункты размещения разворачиваются на базе социальных учреждений. Они готовы принять жителей, предоставить им питание и оказать поддержку.
На каждой из территорий работают сотрудники МЧС, Авиалесоохраны, пожарно-спасательные подразделения и другие.