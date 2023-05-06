Из-за пожаров эвакуируют жителей сел, деревень и садов в Свердловской области

Так, в связи с ухудшением обстановки вывозятся жители села Мостовое, деревень Верхотурка, Первомайская и Ольховка под Верхней Пышмой. Также покинуть территории садовых товариществ рекомендуется жителям под Асбестом, Дегтярском, Ревдой, Березовским и Артемовским. Для этого власти муниципалитетов предоставляют транспорт, сообщили в департаменте информационной политики.