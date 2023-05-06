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Из-за пожаров эвакуируют жителей сел, деревень и садов в Свердловской области

6 мая 2023, 16:59
Фото: 1MI
В Свердловской области жителей нескольких населенных пунктов временно эвакуируют из-за бушующих пожаров.

Решение об эвакуации было принято в ходе заседания оперативного штаба по ликвидации пожаров, которое в режиме видеоконференцсвязи провел министр общественной безопасности Александр Кудрявцев.

Так, в связи с ухудшением обстановки вывозятся жители села Мостовое, деревень Верхотурка, Первомайская и Ольховка под Верхней Пышмой. Также покинуть территории садовых товариществ рекомендуется жителям под Асбестом, Дегтярском, Ревдой, Березовским и Артемовским. Для этого власти муниципалитетов предоставляют транспорт, сообщили в департаменте информационной политики.

Временные пункты размещения разворачиваются на базе социальных учреждений. Они готовы принять жителей, предоставить им питание и оказать поддержку.

На каждой из территорий работают сотрудники МЧС, Авиалесоохраны, пожарно-спасательные подразделения и другие.

#Ирина Кирилова#Пожар#Эвакуация#Село#Деревня#Сад#Происшествия#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года#Свердловская область
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