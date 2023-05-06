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Published Сегодня, 09:48

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Лес горит на Леневке под Нижним Тагилом

6 мая 2023, 09:48
Фото: TagilCity.ru
Лес горит в районе Леневки, Анатольской и Левихи под Нижним Тагилом. Для тушения пожара требуется помощь добровольцев.

По словам местных жителей, возгорание началось поздно вечером 5 мая. Они вызвали огнеборцев, которые выставили пожарные посты в Анатольской и на два дачных кооператива: «Сосновый» и «Карасиха». Тушить лес пожарные не могут, так как это компетенция авиалесоохраны.

В соцсетях тагильчане пишут, что пока борются с огнем своими силами. Требуется помощь добровольцев.

Кто может, подъезжайте к Анатольской, берите с собой хотя бы пластиковые бутылки, ведра, будем тушить своими силами. Еще нужен запас питьевой воды, лопата, топор, — отметили подписчики местного паблика.

В связи с разгоревшимся пожаром в Нижнем Тагиле и окрестностях наблюдается смог и запах гари.

Фото: TagilCity.ru
На Вагонке стоит запах гари. Сегодня южный ветер, видимо с Леневки тянет, — рассказала TagilCity.ru жительница Дзержинского района Светлана.

Также пахнет и в центре Нижнего Тагила. Над прудом стоит дымка.

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#Нижний Тагил#Пожар#Лес#Происшествия#Эксклюзив#Леневка#Тушение#Евгения Сафина
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