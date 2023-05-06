Лес горит на Леневке под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
По словам местных жителей, возгорание началось поздно вечером 5 мая. Они вызвали огнеборцев, которые выставили пожарные посты в Анатольской и на два дачных кооператива: «Сосновый» и «Карасиха». Тушить лес пожарные не могут, так как это компетенция авиалесоохраны.
В соцсетях тагильчане пишут, что пока борются с огнем своими силами. Требуется помощь добровольцев.
Кто может, подъезжайте к Анатольской, берите с собой хотя бы пластиковые бутылки, ведра, будем тушить своими силами. Еще нужен запас питьевой воды, лопата, топор, — отметили подписчики местного паблика.
В связи с разгоревшимся пожаром в Нижнем Тагиле и окрестностях наблюдается смог и запах гари.
На Вагонке стоит запах гари. Сегодня южный ветер, видимо с Леневки тянет, — рассказала TagilCity.ru жительница Дзержинского района Светлана.
Также пахнет и в центре Нижнего Тагила. Над прудом стоит дымка.