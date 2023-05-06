Лес горит на Леневке под Нижним Тагилом

По словам местных жителей, возгорание началось поздно вечером 5 мая. Они вызвали огнеборцев, которые выставили пожарные посты в Анатольской и на два дачных кооператива: «Сосновый» и «Карасиха». Тушить лес пожарные не могут, так как это компетенция авиалесоохраны.