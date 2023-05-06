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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

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Лес горит у поселка Чащино под Нижним Тагилом

6 мая 2023, 12:18
Фото: TagilCity.ru
Рядом с поселком Чащино и садом Шахтостроитель под Нижним Тагилом 6 мая загорелась лесополоса.

По словам женщины, которая проживает в саду Шахтостроитель, огонь горит по нечетной стороне улицы.

Лес полыхает в четырех километрах от Чащино. Рядом с нашим участком находится газопровод — через поле, где раньше была старая узкоколейка, — рассказала тагильчанка редакции TagilCity.ru.
Фото: TagilCity.ru

Напомним, вечером 5 мая в Нижнем Тагиле начал гореть лес в районе Леневки, Анатольской и Левихи. У домов выставлены пожарные посты. Местные жители просят добровольцев о помощи в тушении огня.

Лес горит на Леневке под Нижним Тагилом
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Пожар#Лес#Огонь#Происшествия#Эксклюзив#Чащино
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