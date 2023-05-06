Лес горит у поселка Чащино под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
По словам женщины, которая проживает в саду Шахтостроитель, огонь горит по нечетной стороне улицы.
Лес полыхает в четырех километрах от Чащино. Рядом с нашим участком находится газопровод — через поле, где раньше была старая узкоколейка, — рассказала тагильчанка редакции TagilCity.ru.
Напомним, вечером 5 мая в Нижнем Тагиле начал гореть лес в районе Леневки, Анатольской и Левихи. У домов выставлены пожарные посты. Местные жители просят добровольцев о помощи в тушении огня.