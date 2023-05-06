Мужчина выпал с балкона многоэтажки в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Момент падения человека попал на кадры видеозаписи. Кадры сняли случайные очевидцы с местной парковки.
На видео мужчина держится руками за открытое окно балкона и пытается удержаться ногами на узком карнизе. Затем он с криком упал вниз.
На данный момент неизвестно, остался ли он жив. В Следственном комитете пока воздерживаются от комментариев, пишет Е1.
Напомним, 3 мая в Екатеринбурге из окна выпал подросток и разбился насмерть. ЧП произошло также на улице Краснолесья. Его тело лежало, накрытое тканью.