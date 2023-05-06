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Published Сегодня, 10:18

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Мужчина выпал с балкона многоэтажки в Екатеринбурге

6 мая 2023, 10:18
Фото: 1MI
5 мая с балкона дома на улице Краснолесья, 16/2 с балкона выпал мужчина.

Момент падения человека попал на кадры видеозаписи. Кадры сняли случайные очевидцы с местной парковки.

На видео мужчина держится руками за открытое окно балкона и пытается удержаться ногами на узком карнизе. Затем он с криком упал вниз.

На данный момент неизвестно, остался ли он жив. В Следственном комитете пока воздерживаются от комментариев, пишет Е1.

Напомним, 3 мая в Екатеринбурге из окна выпал подросток и разбился насмерть. ЧП произошло также на улице Краснолесья. Его тело лежало, накрытое тканью.

Подросток выпал из окна многоэтажки в Екатеринбурге
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#Следственный комитет#Евгения Сафина#Екатеринбург#Выпал из окна#Мужчина#Многоэтажка#Происшествия
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