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Несколько трасс в Свердловской области перекрыты из-за лесных пожаров

6 мая 2023, 13:18
Фото: 1MI
Несколько трасс Свердловской области перекрыты по причине природных пожаров. На них организовано дежурство сотрудников ГИБДД.

Из-за сильного задымления ограничено движение транспорта с 24 по 46 км автодороги Верхняя Пышма — Невьянск. Также ограничен въезд и выезд в населенных пунктах Мостовское и Ольховка. На местах дежурят инспекторы, они оповещают граждан о перекрытии дороги и опасности движения.

По данным УГИБДД, введены ограничения и на территории Артемовского ГО. В частности, это касается участка дороги Невьянск — Реж — Артемовский — Килачевское со 128 по 134 км.

Также ранее сообщалось, что из-за угрозы распространения пожара, была проведена эвакуация Островного и Зеленой Доли. Ситуация осложняется ветрами. В департаменте информполитики рассказали, что более тысячи специалистов борются с пожарами на данный момент. Также для ликвидации техники привлечены 250 единиц техники.

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#Ирина Кирилова#Пожар#Дорога#Перекрытие#ГИБДД#Массовые пожары в Свердловской области в апреле 2023 года#Свердловская область#Транспорт
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