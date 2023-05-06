Несколько трасс в Свердловской области перекрыты из-за лесных пожаров

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Из-за сильного задымления ограничено движение транспорта с 24 по 46 км автодороги Верхняя Пышма — Невьянск. Также ограничен въезд и выезд в населенных пунктах Мостовское и Ольховка. На местах дежурят инспекторы, они оповещают граждан о перекрытии дороги и опасности движения.
По данным УГИБДД, введены ограничения и на территории Артемовского ГО. В частности, это касается участка дороги Невьянск — Реж — Артемовский — Килачевское со 128 по 134 км.
Также ранее сообщалось, что из-за угрозы распространения пожара, была проведена эвакуация Островного и Зеленой Доли. Ситуация осложняется ветрами. В департаменте информполитики рассказали, что более тысячи специалистов борются с пожарами на данный момент. Также для ликвидации техники привлечены 250 единиц техники.