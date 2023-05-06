Несколько трасс в Свердловской области перекрыты из-за лесных пожаров

Также ранее сообщалось, что из-за угрозы распространения пожара, была проведена эвакуация Островного и Зеленой Доли. Ситуация осложняется ветрами. В департаменте информполитики рассказали, что более тысячи специалистов борются с пожарами на данный момент. Также для ликвидации техники привлечены 250 единиц техники.