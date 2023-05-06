Один погиб, четверо пострадали: под Екатеринбургом столкнулись ВАЗ и Hyundai

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Published Сегодня, 09:48
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ДТП случилось вечером у дома №3 на улице Петрова. Предварительно установлено, что мужчина за рулем ВАЗ-2110 выехал на полосу встречного движения и врезался в Hyundai Accent.
Пассажир отечественного автомобиля умер на месте аварии до приезда медиков скорой помощи. Еще четыре человека — оба водителя и пассажиры — госпитализированы в больницу с различными травмами, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.