TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Изображение материала

Один погиб, четверо пострадали: под Екатеринбургом столкнулись ВАЗ и Hyundai

6 мая 2023, 09:48
Фото: УГИБДД по Свердловской области
5 мая в Верхней Пышме водитель ВАЗ-2110 выехал на встречку и столкнулся с иномаркой. В результате аварии один человек погиб, четверо госпитализированы.

ДТП случилось вечером у дома №3 на улице Петрова. Предварительно установлено, что мужчина за рулем ВАЗ-2110 выехал на полосу встречного движения и врезался в Hyundai Accent.

Пассажир отечественного автомобиля умер на месте аварии до приезда медиков скорой помощи. Еще четыре человека — оба водителя и пассажиры — госпитализированы в больницу с различными травмами, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Ребенок пострадал в ДТП с «ГАЗелью» в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле участились ДТП с участием детейДва мотоциклиста пострадали в ДТП в Нижнем ТагилеНе пристегнулись: два человека погибли в ДТП с переворотом в Свердловской области
#Евгения Сафина#Екатеринбург#Свердловская область#ДТП#Авария#Погиб#Иномарка#ВАЗ#Пострадавшие#Больница#Верхняя Пышма
Подпишитесь
«В Бызово скрыли реальную причину пожара»: работник УВЗ о сгоревшей под Тагилом даче
Вчера, 04:15
Студенты, лоббисты и другие. Кто заявился на праймериз ЕР в Гордуму Екатеринбурга
4 мая 12:35
В Нижнем Тагиле поймали детей, поджигающих траву в парке Металлургов и на Руднике
Сегодня, 11:47
В Нижнем Тагиле отменили шествие трудовых и учебных коллективов на параде 9 мая
Сегодня, 10:45
Еще один садовод оштрафован под Нижним Тагилом за разведение огня при особом режиме
4 мая 16:00
Третий день подряд в воздухе Нижнего Тагила превышает норму диоксид азота
Вчера, 05:22