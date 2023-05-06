Резкое похолодание и заморозки ожидаются в Нижнем Тагиле с 7 мая

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Уже в воскресенье, 7 мая, столбики термометров опустятся до отметки в +11 градусов, ночью прогнозируется +5 градусов. Ожидаются дожди и облачная погода с прояснениями. Порывы западного ветра будут достигать 12 метров в секунду.
В понедельник, 8 мая, ветер сменится на северный, до 13 метров в секунду. Днем будет +10 градусов, ночью похолодает до нуля. В этот день осадков не ожидается.
Во вторник, 9 мая, днем будет немного теплее, синоптики обещают до +14 градусов, однако ночью возможны заморозки до -4 градусов. Ветер западный, до 8 метров в секунду. Прогнозируется ясная погода без осадков.