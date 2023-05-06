Салюты и шашлыки: садоводы в Нижнем Тагиле массово нарушают противопожарный режим

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Редакция TagilCity.ru пообщалась с председателем одного из садовых товариществ под Нижним Тагилом. Иван Сухих рассказал о самых частых нарушениях в садах, рейдах надзорных органов, а также о разном отношении дачников к установленным в регионе ограничениям.
Проверки в садах — явление регулярное. Надзорные органы проверяют соблюдение противопожарных правил в разные периоды, не только во время особого режима.
В 2022 году надзорные ведомства осуществили выезд специалистов на нашу территорию без привлечения меня как представителя юридического лица коллективного сада, то есть они самостоятельно осуществили надзор. И по итогу проверки выдали мне предписание на устранение. У надзорного ведомства существует какой-то реестр для проверок. Вот на этот год выпал наш сад и ряд соседних садов тоже попали под эту совместную проверку. Ведомство определяет даты проверки. Я это предписание под подпись получаю. Мы договариваемся о встрече. И по саду ездим либо ходим пешком. И они все критерии проверяют, — рассказывает Иван Сухих.
В процессе инспектирования территории коллективного сада специалистов надзорных ведомств интересует целый ряд моментов.
Что интересует надзорные ведомства при проверке в первую очередь? При заезде в коллективный сад в случае возникновения какой-то ситуации в первую очередь у нас должна быть какая-то схема, по которой пожарные службы могут оперативно добраться до интересующего их объекта и приступить к ликвидации пожара. Поэтому должна быть схема. Должны быть также огнетушители, противопожарные щиты с инструментами для борьбы с пожарами своими силами, — говорит Иван Сухих.
Важнейшим элементом при тушении пожаров в садовых товариществах являются водоемы, из которых спасатели могут выкачивать воду в автоцистерны и после отправляться к месту пожара:
Надзорные ведомства проверяют наличие пожарного водоема. То есть они прямо к месту приезжают, смотрят, достаточно ли места для разворота пожарной службы, достаточно ли воды для забора им в машины. Там тоже существует ряд критериев, там и площадка должна быть 12 на 12 для разворота машины. И желательно, чтобы был пирс, ну либо глубина воды позволяла, чтобы они свободно опустили шланг и накачали. Знаки проезда к пожарному водоему должны быть. То есть это все проверяется, проверяются по проезды, их ширина, чтобы они были не загромождены, чтобы садоводы не создавали препятствия для техники. Это в первую очередь надзорные ведомства и интересует — чтобы можно было службам оперативно добраться до места ликвидации происшествия.
Также надзорные ведомства смотрят на складирование легковоспламеняемых предметов на территории сада — ветки, мусор. Допустим, по 2022 году нам дали предписание по территории сада за мусор, который не убирается, — ветки какие-то, деревья старые. Мы оперативно в том году это все вывезли. Буквально на той неделе я забрал документы, мы прошли новую проверку, нарушений у нас не выявлено. Но, в связи с наличием такого особого противопожарного режима, который установлен в области, новых проверок никто не исключает. И на территории садов они будут проходить в период всех майских праздников.
О степени важности напоминания о противопожарном режиме и проверках, как говорится, можно сильно не рассуждать. Основная масса тех же садов — это достаточно небольшие территории, компактно расположенные. Если мы говорим на примере коллективного сада № 4, то сад достаточно старый. Ему больше 60 лет. Строительство по градостроительным нормам не велось раньше, поэтому застройка компактная. И в случае возникновения какой-то ситуации, того же пожара, если мы говорим о нем, то огонь может распространиться молниеносно и захватить, на примере Сосьвы, огромное количество домов, где пострадают люди.
В связи с внесенными изменениями в законодательстве многие садоводы переезжают жить в сад и даже оформлять прописку, делают жилые дома. Поэтому это очень достаточно серьезно. Если нормы нарушать, допустим, те же подъездные пути к водоему будут заблокированы либо нет указателей, знаков, то это все приводит к потере времени у пожарных. Следовательно, минутное промедление может ситуацию вывести из-под контроля, и пожарные просто не справятся. И полсада может легко и просто сгореть. Последствия на примере Сосьвы и Висима всем видны.
Сейчас надзорные органы хотели сделать рейд по участкам, которые систематически не убираются от сухостоя и деревьев. А так в основном нарушения — это складирование досок на общей дороге, бочки для сжигания травы и отходов, компостные ямы, строительные материалы, в итоге все, что жалко складывать у себя на участках. Плюс некоторые садоводы не в состоянии организовать стоянки для транспорта на своих участках и считают, что всем приятно обтираться об их машины.
Среди недавних нарушений в садах вблизи Нижнего Тагила — сжигание травы и веток в бочке, а также запуск фейерверков.