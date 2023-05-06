Салюты и шашлыки: садоводы в Нижнем Тагиле массово нарушают противопожарный режим

Редакция TagilCity.ru пообщалась с председателем одного из садовых товариществ под Нижним Тагилом. Иван Сухих рассказал о самых частых нарушениях в садах, рейдах надзорных органов, а также о разном отношении дачников к установленным в регионе ограничениям.