Школьник во время «Бессмертного полка» в Первоуральске потерял сознание и порвал язык

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
По словам мамы мальчика, детей собрали в холле, чтобы заснять видео. На улице стояла жара, а в помещении было очень душно из-за закрытых окон. Кроме того, четвероклассники были голодны.
Женщина пояснила, что сын рухнул на бетонный пол, однако в школе не стали вызывать скорую помощь. Она об этом просила, так как самой ей добираться до учебного учреждения долго, около часа. В результате мальчика забрал папа и отвез его в больницу.
Медики диагностировали у него сотрясение мозга. Также пострадавшему пришлось зашивать лицо из-за травм, он выбил зуб и прокусил язык. После осмотра ребенок был госпитализирован на обследование, пишет Е1.