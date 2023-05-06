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Школьник во время «Бессмертного полка» в Первоуральске потерял сознание и порвал язык

6 мая 2023, 06:46
Фото: 1MI

Трое школьников потеряли сознание во время «Бессмертного полка» в Первоуральске

В Первоуральске во время проведения акции «Бессмертный полк» в школе №15 трое детей потеряли сознание. Один из них госпитализирован с различными травмами.

По словам мамы мальчика, детей собрали в холле, чтобы заснять видео. На улице стояла жара, а в помещении было очень душно из-за закрытых окон. Кроме того, четвероклассники были голодны.

Женщина пояснила, что сын рухнул на бетонный пол, однако в школе не стали вызывать скорую помощь. Она об этом просила, так как самой ей добираться до учебного учреждения долго, около часа. В результате мальчика забрал папа и отвез его в больницу.

Медики диагностировали у него сотрясение мозга. Также пострадавшему пришлось зашивать лицо из-за травм, он выбил зуб и прокусил язык. После осмотра ребенок был госпитализирован на обследование, пишет Е1.

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#Евгения Сафина#9 Мая#Бессмертный полк#Школьники#Больница#Происшествия#Свердловская область#Первоуральск
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