Тагильчанин собирался жарить сосиски в парке во время противопожарного режима

Напомним, с 7 апреля в Нижнем Тагиле введен особый противопожарный режим. В городе и пригороде запрещено разводить открытый огонь, в том числе в мангалах и железных бочках. Тагильчанам нельзя жучь сухую траву и ходить в лес.