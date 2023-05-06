Тагильчанин собирался жарить сосиски в парке во время противопожарного режима

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Все предстоящие выходные дни работники районных администраций Нижнего Тагила будут проводить рейды по соблюдению противопожарного режима. В них также принимают участие сотрудники полиции и пожарные.
6 мая в ходе проверки на берегу реки в парке Металлургов был обнаружен мужчина, который пытался развести огонь для того, чтобы пожарить сосиски, — сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.
В отношении него был составлен административный протокол, теперь тагильчанину грозит штраф.
Напомним, с 7 апреля в Нижнем Тагиле введен особый противопожарный режим. В городе и пригороде запрещено разводить открытый огонь, в том числе в мангалах и железных бочках. Тагильчанам нельзя жучь сухую траву и ходить в лес.