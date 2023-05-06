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Тагильчанин собирался жарить сосиски в парке во время противопожарного режима

6 мая 2023, 11:31
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
6 мая житель Нижнего Тагила в парке Металлургов пытался развести огонь и пожарить сосиски. Однако ему это не удалось — в городе проводятся рейды по соблюдению особого противопожарного режима.

Все предстоящие выходные дни работники районных администраций Нижнего Тагила будут проводить рейды по соблюдению противопожарного режима. В них также принимают участие сотрудники полиции и пожарные.

6 мая в ходе проверки на берегу реки в парке Металлургов был обнаружен мужчина, который пытался развести огонь для того, чтобы пожарить сосиски, — сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В отношении него был составлен административный протокол, теперь тагильчанину грозит штраф.

Напомним, с 7 апреля в Нижнем Тагиле введен особый противопожарный режим. В городе и пригороде запрещено разводить открытый огонь, в том числе в мангалах и железных бочках. Тагильчанам нельзя жучь сухую траву и ходить в лес.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Парк#Противопожарный режим#Рейд#Шашлыки#Общество#Эксклюзив
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