Тагильчанка из-за лестницы и сломанных ног не смогла подняться к врачу в травмпункте

В прошлом году Светлана попала в ДТП, когда вышла из дома всего на 20 минут, чтобы купить подарок мужу на день рождения. Когда она переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, ее сбил пьяный водитель. В итоге девушка получила тяжелые переломы ног, провела пять дней в коме, а после перенесла несколько операций. Буквально недавно Светлана научилась ходить заново, но делает это пока только при помощи ходунков, и теперь занимается оформлением инвалидности. В выданном списке врачей, которых нужно пройти, был и травматолог. И тогда тагильчанка поехала в травмпункт на Вагонке.