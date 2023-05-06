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Тагильчанка из-за лестницы и сломанных ног не смогла подняться к врачу в травмпункте

6 мая 2023, 15:00
Фото: TagilCity.ru
Тагильчанка по имени Светлана, получающая инвалидность после тяжелых травм при ДТП, не смогла попасть в кабинет к врачу в травмпункте на Вагонке. Причина — лестница на второй этаж, по которой девушке невозможно было подняться из-за несгибающихся коленей. В итоге врач начал осмотр прямо в коридоре.

Травмпункт с препятствиями

В прошлом году Светлана попала в ДТП, когда вышла из дома всего на 20 минут, чтобы купить подарок мужу на день рождения. Когда она переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, ее сбил пьяный водитель. В итоге девушка получила тяжелые переломы ног, провела пять дней в коме, а после перенесла несколько операций. Буквально недавно Светлана научилась ходить заново, но делает это пока только при помощи ходунков, и теперь занимается оформлением инвалидности. В выданном списке врачей, которых нужно пройти, был и травматолог. И тогда тагильчанка поехала в травмпункт на Вагонке.

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Трудности с посещением врача начались для Светланы прямо с порога медучреждения. Ходунки, по ее словам, не прошли в дверной проем.

Дверной проем не рассчитан даже для того, чтобы человек прошел в них на ходунках. То и дело мне приходилось ставить свои ноги в какое-то неудобное положение для того, чтобы подняться на первый этаж. Там три или четыре ступеньки и сбоку приваренные перила. И это все, что сделано для маломобильных людей. Меня спасла батарея. Я за нее хваталась и поднималась по ступенькам. Мне очень трудно дается подъем по ступеням, так как ноги практически не сгибаются, — рассказала Светлана журналисту TagilCity.ru.
Ходунки Светланы не вошли в проемХодунки Светланы не вошли в проем
Подниматься по лестнице ей пришлось, держась за батареюПодниматься по лестнице ей пришлось, держась за батарею
На второй этаж Светлане подняться было невозможноНа второй этаж Светлане подняться было невозможно
Ходунки Светланы не вошли в проем
Фото: TagilCity.ru

Коридорный осмотр

Дальнейшее препятствие — лестница на второй этаж — для девушки было просто непреодолимо. Тогда ее муж поднялся сам и сообщил врачу Сергею Сытникову, что Светлана пришла на прием, но подняться не может.

Он спустился, начал со мной общаться.Но мне его манера общения не понравилась. Типа: «Покажите, как у вас коленка сгибается. Покажите, как вторая». Он даже меня не посмотрел. Про инвалидность я тоже внятных ответов от него не получила. Он повернулся ко мне спиной и направился к себе на второй этаж обратно. Я его окликнула и говорю: «Это что у меня осмотр такой был в коридоре?» — поделилась Светлана.
Врач осматривал Светлану прямо в коридореВрач осматривал Светлану прямо в коридоре
Врач осматривал Светлану прямо в коридоре
Фото: TagilCity.ru

После этого, по словам девушки, травматолог все же вернулся и пригласил ее пройти в смотровой кабинет на первом этаже. Однако Светлана утверждает, что должного осмотра она все же не получила — врач лишь задал пару вопросов, даже не взглянув на травмы, чтобы оценить степень их заживления. По итогу тагильчанка осталась недовольна осмотром, особенно его «коридорной» частью:

Когда он проводил мой осмотр в коридоре, естественно озвучивались и характер моих травм, и какие-то другие мои персональные данные. Я бы не хотела, чтобы их услышали, но тут просто от безысходности люди, которые стояли в коридоре на прием, наблюдали всю эту ситуацию, просто слушали и ужасались, — сообщила Светлана.

При этом в пресс-службе ГБ №1, к которой относится травмпункт, сообщили, что все приемы маломобильных граждан должны вестись в кабинетах на первом этаже:

Врачи травматологического пункта ведут прием пациентов в кабинетах неотложного и планового приема. Для маломобильных пациентов врачебный прием организован в кабинетах первого этажа.

К врачу на руках

Травмпункт на Вагонке находится в здании, построенном еще в 1945 году. И, конечно же, никаких удобств для посетителей изначально в нем не предусматривалось. Из-за отсутствия лифта, узких проемов и проходов, а также лестниц без специальных подъемов пациентов иногда приходится доставлять до кабинета врача на руках.

Честно говоря, вообще не понимаю, как можно было сделать отделение травматологии в таком здании, где не предусмотрено абсолютно ничего, начиная со входа и заканчивая кабинетами врачей. Войти невозможно, если, допустим, у человека какие-то нарушения опорно-двигательного аппарата — нет даже пандусов элементарных, которые есть чуть ли не в каждом подъезде. Я уже молчу про то, что люди сюда приходят с серьезными травмами. Бывает, что и на одной ноге, и на костылях, и на колясках. На колясках там просто невозможно заехать, просто поэтому людей просто заносят и выносят, — поделилась мнением жительница Вагонки Елена.

Ремонты больниц через суд

В этом году травмпункту на Вагонке исполнилось 50 лет, и его ждет капитальный ремонт. В ГБ №1 обещают, что проемы в медучреждении будут расширены, обновлены кабинеты и регистратура, также появятся и другие удобства для пациентов. Конкретные сроки проведения ремонтных работ и выделенная на них сумма пока не называются, но вопрос об обновлении медучреждения уже решен.

В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания травмпункта. Мероприятия по доступности для маломобильных групп населения будут включены в проектную документацию, — пояснили TagilCity.ru в пресс-службе ГБ №1.

Однако ремонта некоторых свердловских больниц, в том числе и в Нижнем Тагиле, надзорным ведомствам приходится добиваться через суд. Так, в 2021 году прокуратура после проверки обязала Минздрав Свердловской области отремонтировать гинекологическое отделение Демидовской больницы, а еще через год — хирургическое отделение. Тогда министерство заявляло, что все деньги ушли на борьбу с пандемией коронавируса и с ремонтом нужно подождать. Но суд встал на сторону прокуратуры.

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Похожая история произошла в этом году в Талице. По решению прокуратуры, региональный Минздрав во главе с Андреем Карловым должен выделить средства и провести ремонт за пять месяцев в инфекционном отделении местной больницы.

#Анна Григорьева#Минздрав#Травмпункт#Травма#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Здоровье#Андрей Карлов
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