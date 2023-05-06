Тагильчанка из-за лестницы и сломанных ног не смогла подняться к врачу в травмпункте

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В прошлом году Светлана попала в ДТП, когда вышла из дома всего на 20 минут, чтобы купить подарок мужу на день рождения. Когда она переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, ее сбил пьяный водитель. В итоге девушка получила тяжелые переломы ног, провела пять дней в коме, а после перенесла несколько операций. Буквально недавно Светлана научилась ходить заново, но делает это пока только при помощи ходунков, и теперь занимается оформлением инвалидности. В выданном списке врачей, которых нужно пройти, был и травматолог. И тогда тагильчанка поехала в травмпункт на Вагонке.
Трудности с посещением врача начались для Светланы прямо с порога медучреждения. Ходунки, по ее словам, не прошли в дверной проем.
Дверной проем не рассчитан даже для того, чтобы человек прошел в них на ходунках. То и дело мне приходилось ставить свои ноги в какое-то неудобное положение для того, чтобы подняться на первый этаж. Там три или четыре ступеньки и сбоку приваренные перила. И это все, что сделано для маломобильных людей. Меня спасла батарея. Я за нее хваталась и поднималась по ступенькам. Мне очень трудно дается подъем по ступеням, так как ноги практически не сгибаются, — рассказала Светлана журналисту TagilCity.ru.
Дальнейшее препятствие — лестница на второй этаж — для девушки было просто непреодолимо. Тогда ее муж поднялся сам и сообщил врачу Сергею Сытникову, что Светлана пришла на прием, но подняться не может.
Он спустился, начал со мной общаться.Но мне его манера общения не понравилась. Типа: «Покажите, как у вас коленка сгибается. Покажите, как вторая». Он даже меня не посмотрел. Про инвалидность я тоже внятных ответов от него не получила. Он повернулся ко мне спиной и направился к себе на второй этаж обратно. Я его окликнула и говорю: «Это что у меня осмотр такой был в коридоре?» — поделилась Светлана.
После этого, по словам девушки, травматолог все же вернулся и пригласил ее пройти в смотровой кабинет на первом этаже. Однако Светлана утверждает, что должного осмотра она все же не получила — врач лишь задал пару вопросов, даже не взглянув на травмы, чтобы оценить степень их заживления. По итогу тагильчанка осталась недовольна осмотром, особенно его «коридорной» частью:
Когда он проводил мой осмотр в коридоре, естественно озвучивались и характер моих травм, и какие-то другие мои персональные данные. Я бы не хотела, чтобы их услышали, но тут просто от безысходности люди, которые стояли в коридоре на прием, наблюдали всю эту ситуацию, просто слушали и ужасались, — сообщила Светлана.
При этом в пресс-службе ГБ №1, к которой относится травмпункт, сообщили, что все приемы маломобильных граждан должны вестись в кабинетах на первом этаже:
Врачи травматологического пункта ведут прием пациентов в кабинетах неотложного и планового приема. Для маломобильных пациентов врачебный прием организован в кабинетах первого этажа.
Травмпункт на Вагонке находится в здании, построенном еще в 1945 году. И, конечно же, никаких удобств для посетителей изначально в нем не предусматривалось. Из-за отсутствия лифта, узких проемов и проходов, а также лестниц без специальных подъемов пациентов иногда приходится доставлять до кабинета врача на руках.
Честно говоря, вообще не понимаю, как можно было сделать отделение травматологии в таком здании, где не предусмотрено абсолютно ничего, начиная со входа и заканчивая кабинетами врачей. Войти невозможно, если, допустим, у человека какие-то нарушения опорно-двигательного аппарата — нет даже пандусов элементарных, которые есть чуть ли не в каждом подъезде. Я уже молчу про то, что люди сюда приходят с серьезными травмами. Бывает, что и на одной ноге, и на костылях, и на колясках. На колясках там просто невозможно заехать, просто поэтому людей просто заносят и выносят, — поделилась мнением жительница Вагонки Елена.
В этом году травмпункту на Вагонке исполнилось 50 лет, и его ждет капитальный ремонт. В ГБ №1 обещают, что проемы в медучреждении будут расширены, обновлены кабинеты и регистратура, также появятся и другие удобства для пациентов. Конкретные сроки проведения ремонтных работ и выделенная на них сумма пока не называются, но вопрос об обновлении медучреждения уже решен.
В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания травмпункта. Мероприятия по доступности для маломобильных групп населения будут включены в проектную документацию, — пояснили TagilCity.ru в пресс-службе ГБ №1.
Однако ремонта некоторых свердловских больниц, в том числе и в Нижнем Тагиле, надзорным ведомствам приходится добиваться через суд. Так, в 2021 году прокуратура после проверки обязала Минздрав Свердловской области отремонтировать гинекологическое отделение Демидовской больницы, а еще через год — хирургическое отделение. Тогда министерство заявляло, что все деньги ушли на борьбу с пандемией коронавируса и с ремонтом нужно подождать. Но суд встал на сторону прокуратуры.
Похожая история произошла в этом году в Талице. По решению прокуратуры, региональный Минздрав во главе с Андреем Карловым должен выделить средства и провести ремонт за пять месяцев в инфекционном отделении местной больницы.