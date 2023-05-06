Трамваи развезут жителей Нижнего Тагила после салюта 9 мая

Два двухвагонных состава поедут на УВЗ по маршруту №12. Еще два двухвагонных отвезут тагильчан на Гальянку, а затем поедут в Дзержинский район по маршруту №17. По кольцу маршрута № 3 в каждую сторону поедет по одному вагону.