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Трамваи развезут жителей Нижнего Тагила после салюта 9 мая

6 мая 2023, 06:10
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Несколько вагонов трамваев развезут пассажиров в День Победы после праздничного салюта в Нижнем Тагиле. Мероприятие запланировано на период с 22.00 до 22.15.

Салют будет запущен с акватории Тагильского пруда. Трамваи отправятся через 5-20 минут после окончания пиротехнического шоу.

Два двухвагонных состава поедут на УВЗ по маршруту №12. Еще два двухвагонных отвезут тагильчан на Гальянку, а затем поедут в Дзержинский район по маршруту №17. По кольцу маршрута № 3 в каждую сторону поедет по одному вагону.

Трамваи 12 маршрута будут ожидать пассажиров на остановке «Музей», 15 маршрута — на остановке «Проспект Ленина». По 17 маршруту в сторону УВЗ вагоны через центр Нижнего Тагила проедут ориентировочно в 23.15-23.20 и 23.30-23.35. Далее тагильчане смогут пересесть на трамвай 10 маршрута до Пихтовых гор.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Трамвай#9 Мая#День Победы#Салют#Транспорт
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