Трамваи развезут жителей Нижнего Тагила после салюта 9 мая

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Салют будет запущен с акватории Тагильского пруда. Трамваи отправятся через 5-20 минут после окончания пиротехнического шоу.
Два двухвагонных состава поедут на УВЗ по маршруту №12. Еще два двухвагонных отвезут тагильчан на Гальянку, а затем поедут в Дзержинский район по маршруту №17. По кольцу маршрута № 3 в каждую сторону поедет по одному вагону.
Трамваи 12 маршрута будут ожидать пассажиров на остановке «Музей», 15 маршрута — на остановке «Проспект Ленина». По 17 маршруту в сторону УВЗ вагоны через центр Нижнего Тагила проедут ориентировочно в 23.15-23.20 и 23.30-23.35. Далее тагильчане смогут пересесть на трамвай 10 маршрута до Пихтовых гор.