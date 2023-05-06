Трасса около Нижнего Тагила перекрыта из-за пожара на Леневке

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Автоинспекторы просят водителей выбирать пути объезда. Можно проехать через Нижний Тагил или Южный подъезд к городу. Инспекторы разъясняют водителям, что важно при движении в условиях сильного задымления закрыть в салоне все окна, включить кондиционер на забор с воздуха внутри и периодически снаружи, дышать через мокрую тряпку, включить ближний свет фар, а также держать безопасную дистанцию.
В случае, если ухудшится самочувствие или случится другая нештатная ситуация, рекомендуется звонить по телефону 112.