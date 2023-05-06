TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:12

Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

Изображение материала

Трасса около Нижнего Тагила перекрыта из-за пожара на Леневке

6 мая 2023, 14:12
Фото: Ирина Пудовкина
Из-за сильного задымления вследствие пожара на Леневке ГИБДД решила перекрыть трассу около Нижнего Тагила. В частности, перекрыт участок трассы «Екатеринбург- Нижний Тагил — Серов» со 120 км по 135 км.

Автоинспекторы просят водителей выбирать пути объезда. Можно проехать через Нижний Тагил или Южный подъезд к городу. Инспекторы разъясняют водителям, что важно при движении в условиях сильного задымления закрыть в салоне все окна, включить кондиционер на забор с воздуха внутри и периодически снаружи, дышать через мокрую тряпку, включить ближний свет фар, а также держать безопасную дистанцию.

В случае, если ухудшится самочувствие или случится другая нештатная ситуация, рекомендуется звонить по телефону 112.

Лес горит на Леневке под Нижним Тагилом
Узнать подробнее
Читайте также:
Лес горит у поселка Чащино под Нижним ТагиломНесколько трасс в Свердловской области перекрыты из-за лесных пожаров
#Ирина Кирилова#Нижний Тагил#Трасса#Дорога#Перекрытие#ГИБДД#Транспорт#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года
Подпишитесь
Салюты и шашлыки: садоводы в Нижнем Тагиле массово нарушают противопожарный режим
Сегодня, 14:02
Студенты, лоббисты и другие. Кто заявился на праймериз ЕР в Гордуму Екатеринбурга
4 мая 12:35
В Нижнем Тагиле поймали детей, поджигающих траву в парке Металлургов и на Руднике
Сегодня, 11:47
В Нижнем Тагиле отменили шествие трудовых и учебных коллективов на параде 9 мая
Сегодня, 10:45
«В Бызово скрыли реальную причину пожара»: работник УВЗ о сгоревшей под Тагилом даче
Вчера, 04:15
Третий день подряд в воздухе Нижнего Тагила превышает норму диоксид азота
Вчера, 05:22