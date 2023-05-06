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Три дня в Екатеринбурге ищут пропавшую пенсионерку

6 мая 2023, 08:31
Фото: 1MI
Пропавшую 64-летнюю Светлану Хорькову разыскивают в Екатеринбурге. Женщина перестала выходить на связь в родственниками 3 мая.

В день пропажи свердловчанка была одета в белые кроссовки и куртку, а также в синие джинсы. Рост Светланы Хорьковой составляет 170 сантиметров. У женщины каштановые волосы и карие глаза, она нормального телосложения и носит очки.

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Всех, кто знает о местонахождении пропавшей, волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» просят обратиться по телефону, указанному в ориентировке. Также можно связаться с инфоргом Екатериной по номеру 8-953-05-30-483. Требуется помощь добровольцев.

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#Евгения Сафина#Екатеринбург#Свердловская область#Пропала#Волонтеры#Полиция#Поиски#Происшествия
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