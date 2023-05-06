Три дня в Екатеринбурге ищут пропавшую пенсионерку

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
В день пропажи свердловчанка была одета в белые кроссовки и куртку, а также в синие джинсы. Рост Светланы Хорьковой составляет 170 сантиметров. У женщины каштановые волосы и карие глаза, она нормального телосложения и носит очки.
Всех, кто знает о местонахождении пропавшей, волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» просят обратиться по телефону, указанному в ориентировке. Также можно связаться с инфоргом Екатериной по номеру 8-953-05-30-483. Требуется помощь добровольцев.