У барельефа Ройзмана* в мэрии Екатеринбурга появилась табличка о статусе иноагента

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Галерея была открыта в январе 2023 года. Тогда мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что статус иноагента в отношении Евгения Ройзмана* не имеет значения, так как в 2013 году он был всенародно избран главой города — должна быть историческая справедливость.
По законодательству, статус иноагентов должны обязательно указывать СМИ. На публичных площадках это делать не обязательно. Однако несколько недель назад в мэрии Екатеринбурга все же дополнительно промаркировали барельеф Ройзмана* табличкой, пишет ЕАН.
* — признан иноагентом в России