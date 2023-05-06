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У барельефа Ройзмана* в мэрии Екатеринбурга появилась табличка о статусе иноагента

6 мая 2023, 12:37
Фото: 1MI
В галерее глав Екатеринбурга, которая находится в мэрии, у барельефа бывшего мэра Евгения Ройзмана* появилась табличка о статусе иноагента.

Галерея была открыта в январе 2023 года. Тогда мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что статус иноагента в отношении Евгения Ройзмана* не имеет значения, так как в 2013 году он был всенародно избран главой города — должна быть историческая справедливость.

По законодательству, статус иноагентов должны обязательно указывать СМИ. На публичных площадках это делать не обязательно. Однако несколько недель назад в мэрии Екатеринбурга все же дополнительно промаркировали барельеф Ройзмана* табличкой, пишет ЕАН.

* — признан иноагентом в России

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#Барельеф#Иноагент#Евгения Сафина#Общество#Екатеринбург#Евгений Ройзман*
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