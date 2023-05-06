У барельефа Ройзмана* в мэрии Екатеринбурга появилась табличка о статусе иноагента

Галерея была открыта в январе 2023 года. Тогда мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что статус иноагента в отношении Евгения Ройзмана* не имеет значения, так как в 2013 году он был всенародно избран главой города — должна быть историческая справедливость.