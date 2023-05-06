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В Нижнем Тагиле отменили шествие трудовых и учебных коллективов на параде 9 мая

6 мая 2023, 10:45
Фото: TagilCity.ru
На параде 9 мая в Нижнем Тагиле пройдут только военные расчеты. Шествие трудовых и учебных коллективов отменено.

В этом году на торжественном параде, посвященном 9 мая, по проспекту Ленина пройдут только военные расчеты. Традиционное шествие из трудовых коллективов, школьников и студентов отменено из-за соображений безопасности, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Для полной безопасности вдали от толпы, но с эффектом присутствия, посмотреть текстовую, фото и видеотрансляцию с празднования Дня Победы можно будет на сайте и в соцсетях TagilCity.ru.

#Анна Григорьева#9 Мая#Шествие#Отмена#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил
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