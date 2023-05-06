В Нижнем Тагиле отменили шествие трудовых и учебных коллективов на параде 9 мая

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
В этом году на торжественном параде, посвященном 9 мая, по проспекту Ленина пройдут только военные расчеты. Традиционное шествие из трудовых коллективов, школьников и студентов отменено из-за соображений безопасности, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Для полной безопасности вдали от толпы, но с эффектом присутствия, посмотреть текстовую, фото и видеотрансляцию с празднования Дня Победы можно будет на сайте и в соцсетях TagilCity.ru.