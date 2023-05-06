В Нижнем Тагиле поймали детей, поджигающих траву в парке Металлургов и на Руднике

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Рейды по соблюдению противопожарного режима проводятся в Нижнем Тагиле регулярно. В майские праздники этому уделяется особое внимание. На улицы и в парки выходят сотрудники районных администраций вместе с пожарными и полицейскими.
6 мая дети жгли траву в парке Металлургов и в частном секторе Рудника. Были составлены протоколы, а информацию по несовершеннолетним передана в ПДН, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.
Напомним, во время рейда в парке Металлургов также был найден мужчина, который собирался жарить сосиски на костре. Ему грозит штраф.