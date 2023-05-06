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В Нижнем Тагиле поймали детей, поджигающих траву в парке Металлургов и на Руднике

6 мая 2023, 11:47
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле во время проведения рейда было обнаружено, что дети поджигали траву в частном секторе на Руднике, а также в парке Металлургов. Между тем, в городе с 7 апреля действует особый противопожарный режим.

Рейды по соблюдению противопожарного режима проводятся в Нижнем Тагиле регулярно. В майские праздники этому уделяется особое внимание. На улицы и в парки выходят сотрудники районных администраций вместе с пожарными и полицейскими.

6 мая дети жгли траву в парке Металлургов и в частном секторе Рудника. Были составлены протоколы, а информацию по несовершеннолетним передана в ПДН, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Напомним, во время рейда в парке Металлургов также был найден мужчина, который собирался жарить сосиски на костре. Ему грозит штраф.

Тагильчанин собирался жарить сосиски в парке во время противопожарного режима
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Дети#Трава#Поджог#Рейд#Протокол#Происшествия#Эксклюзив
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