Асбест остался без воды из-за пожаров, а жители Леневки просили о помощи в тушении

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
На Леневке и Анатольской 7 мая продолжали тушить лесные пожары, которые наблюдались более суток. Местные жители, большая часть которых – пожилые граждане, просили о помощи с тушением, так как пламя уже подбиралось к их домам.
Крупный пожар площадью почти в тысячу квадратных метров также произошел на складе с порохом в поселке Первомайский Режевского ГО. Склады разгорелись из-за лесного пожара.
Сложная ситуация с пожарами наблюдалась и в Асбесте. 6 мая там была повреждена линия электропередач. Она питала местную насосную станцию, поэтому город остался без воды и света. На место приезжал губернатор Евгений Куйвашев для координации работы на местах.
Более 1,7 тысячи волонтеров активно участвуют в борьбе с пожарами в Свердловской области. При этом приглашаются и новые добровольцы. Все волонтеры в пожароопасный период проходят соответствующее обучение. Они изучают теорию и практикуются.