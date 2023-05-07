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Асбест остался без воды из-за пожаров, а жители Леневки просили о помощи в тушении

7 мая 2023, 16:01
Фото: 1MI
В Свердловской области продолжаются масштабные лесные пожары. В выходные они произошли на Леневке, поселке Анатольская и Первомайский, а также в Асбесте. За последние сутки в регионе потушили восемь лесных пожаров. Рассказываем подробности произошедших ЧП.

На Леневке и Анатольской 7 мая продолжали тушить лесные пожары, которые наблюдались более суток. Местные жители, большая часть которых – пожилые граждане, просили о помощи с тушением, так как пламя уже подбиралось к их домам.

Жители Леневки и Анатольской под Нижним Тагилом просят помощи с тушением пожаров
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Крупный пожар площадью почти в тысячу квадратных метров также произошел на складе с порохом в поселке Первомайский Режевского ГО. Склады разгорелись из-за лесного пожара.

Из-за пожара на складе с порохом эвакуируют поселок в Свердловской области
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Сложная ситуация с пожарами наблюдалась и в Асбесте. 6 мая там была повреждена линия электропередач. Она питала местную насосную станцию, поэтому город остался без воды и света. На место приезжал губернатор Евгений Куйвашев для координации работы на местах.

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Более 1,7 тысячи волонтеров активно участвуют в борьбе с пожарами в Свердловской области. При этом приглашаются и новые добровольцы. Все волонтеры в пожароопасный период проходят соответствующее обучение. Они изучают теорию и практикуются.

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