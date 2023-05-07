Эвакуация, добровольцы, угроза домам: как тушат лесные пожары под Нижним Тагилом

Вечером 6 мая глава Горноуральского ГО Дмитрий Летников сообщил, что в Висиме возгорание было ликвидировано. На месте остались дежурить добровольцы, которые окарауливают пожар. Он также добавил, что продолжает полыхать в районе Леневского водохранилица рядом с Карасихой в сторону Анатольской.