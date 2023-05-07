Эвакуация, добровольцы, угроза домам: как тушат лесные пожары под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Вечером 6 мая глава Горноуральского ГО Дмитрий Летников сообщил, что в Висиме возгорание было ликвидировано. На месте остались дежурить добровольцы, которые окарауливают пожар. Он также добавил, что продолжает полыхать в районе Леневского водохранилица рядом с Карасихой в сторону Анатольской.
По словам Летникова, ситуация крайне опасная. Он напомнил, что в регионе действует противопожарный режим, а потому нужно соблюдать правила безопасности.
По словам добровольцев от ЕВРАЗа, санаторий «Леневка» также удалось отстоять. Всего в тушении пожара участвовали более 50 человек.
Еще один доброволец рассказал, что он помогал тушить подар около лагеря «Солнечный» в лесу. Добровольцы привезли на место воду.
По данным «Телекон-ТВ», людей решили эвакуировать. В районе Карасихи продолжается борьба с огнем. Жертв, по предварительной информации, нет. На месте также работают добровольцы.
Напомним, в связи с пожарами под Нижним Тагилом добровольцы дежурили всю ночь. Борьба с возгораниями продолжается. Также местные жители просят дополнительной помощи добровольцев.
Также к жителям Свердловской области обратился глава региона Евгений Куйвашев. По его словам, ситуация с пожарами критическая. Он также попросил жителей помочь с тушением и поручил главам муниципалитетов организовать пункты сбора добровольцев.