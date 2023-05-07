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Эвакуация, добровольцы, угроза домам: как тушат лесные пожары под Нижним Тагилом

7 мая 2023, 06:09
Фото: 1MI
Накануне под Нижним Тагилом в районе Висима, Леневки и Анатольской разгорелись лесные пожары. На их борьбу вышли не только пожарные, но и добровольцы. Дежурства велись всю ночь. Местные жители продолжают просить о помощи.

Вечером 6 мая глава Горноуральского ГО Дмитрий Летников сообщил, что в Висиме возгорание было ликвидировано. На месте остались дежурить добровольцы, которые окарауливают пожар. Он также добавил, что продолжает полыхать в районе Леневского водохранилица рядом с Карасихой в сторону Анатольской.

По словам Летникова, ситуация крайне опасная. Он напомнил, что в регионе действует противопожарный режим, а потому нужно соблюдать правила безопасности.

Фото: Дмитрий Летников

По словам добровольцев от ЕВРАЗа, санаторий «Леневка» также удалось отстоять. Всего в тушении пожара участвовали более 50 человек.

Фото: Богдан Бычков

Еще один доброволец рассказал, что он помогал тушить подар около лагеря «Солнечный» в лесу. Добровольцы привезли на место воду.

Фото: Марк Колтунов

По данным «Телекон-ТВ», людей решили эвакуировать. В районе Карасихи продолжается борьба с огнем. Жертв, по предварительной информации, нет. На месте также работают добровольцы.

Напомним, в связи с пожарами под Нижним Тагилом добровольцы дежурили всю ночь. Борьба с возгораниями продолжается. Также местные жители просят дополнительной помощи добровольцев.

Жители Леневки и Анатольской под Нижним Тагилом просят помощи с тушением пожаров
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Также к жителям Свердловской области обратился глава региона Евгений Куйвашев. По его словам, ситуация с пожарами критическая. Он также попросил жителей помочь с тушением и поручил главам муниципалитетов организовать пункты сбора добровольцев.

Куйвашев обратился к жителям Свердловской области с просьбой по помощи
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