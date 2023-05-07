Евгений Куйвашев прибыл в Асбест. Он будет координировать работу с пожарами

Также в Асбест поручено направить дополнительные силы. В муниципалитете 6 мая была повреждена линия электропередач. Она питала местную насосную станцию. Из-за этого город остался без воды. На данный момент напряжение уже подано и в резервуары поступает вода. На их наполнение требуется 8-10 часов. После этого вода будет пущена в дома Асбеста, сообщили в департаменте информационной политики.