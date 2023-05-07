tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 мая 2023, 09:04

Published 7 мая 2023, 09:04

Modified 7 мая 2023, 09:06

Updated 7 мая 2023, 09:06

Евгений Куйвашев прибыл в Асбест. Он будет координировать работу с пожарами

7 мая 2023, 09:04

Евгений Куйвашев прибыл в Асбест из-за пожаров

Сюжет
Массовые пожары в Свердловской области 2023 года
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отправляется в Асбест из-за сложной ситуации с пожарами. Он будет заниматься координированием работы на месте и проверит выполнение его поручений. Это касается и обеспечения жителей водой.

Также в Асбест поручено направить дополнительные силы. В муниципалитете 6 мая была повреждена линия электропередач. Она питала местную насосную станцию. Из-за этого город остался без воды. На данный момент напряжение уже подано и в резервуары поступает вода. На их наполнение требуется 8-10 часов. После этого вода будет пущена в дома Асбеста, сообщили в департаменте информационной политики.

Пока по городу курсируют водовозы, а графики их местонахождения публикуются в СМИ и соцсетях.

Отмечается, что с жителями готовы делиться водой владельцы скважин в частном секторе. Они также размещают свои контакты в социальных сетях.

За минувшие сутки в Свердловской области было потушено восемь лесных пожаров
Узнать подробнее
Читайте также:
Сбор волонтеров проводится для тушения пожаров под БерезовскимЭвакуация, добровольцы, угроза домам: как тушат лесные пожары под Нижним ТагиломИз-за пожара на складе с порохом эвакуируют поселок в Свердловской области
#Ирина Кирилова#Происшествия#Пожар#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Поручение#Тушение#Массовые пожары в Свердловской области 2023 года
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика