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Евгений Куйвашев прибыл в Асбест. Он будет координировать работу с пожарами

7 мая 2023, 09:04
Фото: Департамент информационной политики

Евгений Куйвашев прибыл в Асбест из-за пожаров

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отправляется в Асбест из-за сложной ситуации с пожарами. Он будет заниматься координированием работы на месте и проверит выполнение его поручений. Это касается и обеспечения жителей водой.

Также в Асбест поручено направить дополнительные силы. В муниципалитете 6 мая была повреждена линия электропередач. Она питала местную насосную станцию. Из-за этого город остался без воды. На данный момент напряжение уже подано и в резервуары поступает вода. На их наполнение требуется 8-10 часов. После этого вода будет пущена в дома Асбеста, сообщили в департаменте информационной политики.

Пока по городу курсируют водовозы, а графики их местонахождения публикуются в СМИ и соцсетях.

Отмечается, что с жителями готовы делиться водой владельцы скважин в частном секторе. Они также размещают свои контакты в социальных сетях.

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#Ирина Кирилова#Пожар#Поручение#Тушение#Происшествия#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года#Свердловская область#Евгений Куйвашев
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