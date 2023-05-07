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Глава Авиалесоохраны прибыл в Свердловскую область

7 мая 2023, 09:21
Фото: 1MI
Гдава ФБУ «Авиалесоохрана» Дмитрий Селин прибыл в Свердловскую область. Он оценит обстановку с пожарами в регионе, а также скоординирует действия с губернатором Евгением Куйвашевым.

Он проводит облет пожаров, дает оценку ситуации. В самые сложные точки немедленно направляются спасатели, пишет «Ревдинский рабочий». В Асбесте прошло заседание оперативного штаба. Ситуация с пожарами сохраняется на критическом уровне.

Планируется опахать территорию вокруг пожара, а также пригнать вертолет. Без перебоев работает местная больница. В медицинском центре находятся 240 человек. Трижды в день в город привозят свежую воду.

По словам главы региона, главной целью является защита людей и жилья. Поэтому в качестве превентивной меры из поселка Красноармейского были эвакуированы 400 человек.

Напомним, за сутки в Свердловской области удалось ликвидировать часть пожаров. Некоторые уже локализованы. На борьбу с пожарами вышли волонтеры, сообщает департамент информационной политики.

Евгений Куйвашев прибыл в Асбест. Он будет координировать работу с пожарами
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