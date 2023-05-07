Глава Авиалесоохраны прибыл в Свердловскую область

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
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Updated Сегодня, 09:23
Он проводит облет пожаров, дает оценку ситуации. В самые сложные точки немедленно направляются спасатели, пишет «Ревдинский рабочий». В Асбесте прошло заседание оперативного штаба. Ситуация с пожарами сохраняется на критическом уровне.
Планируется опахать территорию вокруг пожара, а также пригнать вертолет. Без перебоев работает местная больница. В медицинском центре находятся 240 человек. Трижды в день в город привозят свежую воду.
По словам главы региона, главной целью является защита людей и жилья. Поэтому в качестве превентивной меры из поселка Красноармейского были эвакуированы 400 человек.
Напомним, за сутки в Свердловской области удалось ликвидировать часть пожаров. Некоторые уже локализованы. На борьбу с пожарами вышли волонтеры, сообщает департамент информационной политики.