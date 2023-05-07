Из-за пожара на складе с порохом эвакуируют поселок в Свердловской области

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
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Updated Сегодня, 05:34
Сообщение о возгорании спасатели получили вечером 6 мая. В общей сложности к ликвидации огня привлечено 50 человек и 14 единиц спецтехники. Причиной возгорания складов стал лесной пожар, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
В округе по причине возгораний был введен режим ЧС. Об этом рассказал глава города Иван Карташов. Из-за угрозы взрывов спасателями было принято решение об эвакуации города.
По словам жителей Режа в городе слышатся звуки сирен. Также формируются отряды добровольцев, которые могут помочь с тушением пожаров, но к очагам их не подпускают. По словам местной жительницы, ее родители хотели помочь спасателям, но их не пропустили в поселок. В самом Реже стоит смог.
Еще одна очевидица сообщила, что при проезде мимо она увидела на дороге много машин. Все люди предлагают помощь. Однако в поселок никого не пускают.
Уральцы также уведомляют родных об эвакуации.
Нас вернули по домам и будут вызывать по сменам. Смотрю в окно, а в паре десятков метров от меня горит лес подбираясь к гаражам. Едут пожарные. Это какой-то ужас. Машины сплошным потоком, воют сирены по всему городу, — сообщает еще одна жительница Режевского ГО.
Она отметила, что со стороны Первомайского поселка слышатся шум и хлопки.
Местные жители рассказали, что над поселком виднеется зарево, дороги заволокло дымом, а также по трассе в сторону Алапаевска за рекой виден огонь.
Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к жителям региона с просьбой о помощи в тушении пожаров. По его словам, также в области будут бороться с огнем самолеты МЧС, вертолеты Минобороны, Росгвардии и Авиалесохраны.