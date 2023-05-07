Из-за пожара на складе с порохом эвакуируют поселок в Свердловской области

По словам жителей Режа в городе слышатся звуки сирен. Также формируются отряды добровольцев, которые могут помочь с тушением пожаров, но к очагам их не подпускают. По словам местной жительницы, ее родители хотели помочь спасателям, но их не пропустили в поселок. В самом Реже стоит смог.