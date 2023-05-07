tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 мая 2023, 04:25

Published 7 мая 2023, 04:25

Modified 7 мая 2023, 04:27

Updated 7 мая 2023, 04:27

Евгений Куйвашев попросил у жителей Свердловской области помощи с тушением пожаров

Куйвашев обратился к жителям Свердловской области с просьбой по помощи

7 мая 2023, 04:25
Фото: 1MI.

Евгений Куйвашев попросил у жителей Свердловской области помощи с тушением пожаров

Сюжет
Массовые пожары в Свердловской области 2023 года
К жителям Свердловской области обратился губернатор Евгений Куйвашев. Он попросил у добровольцев помощи с тушением лесных пожаров.

По словам главы региона, ситуация с пожарами критическая. Она усугубляется погодными условиями — зима была малоснежной, тлели торфяники, а затем настали сухая весна и аномально жаркая погода. Кроме того, наблюдаются сильные ветра. На 7 мая объявлено экстренное предупреждение, согласно которому, порывы ветра составят до 20 метров в секунду. Сил спасателей не хватает, чтобы справиться со всеми очагами, сообщает губернатор.

Он отметил, что уже запрошена федеральная помощь. С самого утра в области работают самолеты МЧС, вертолеты Минобороны, Росгвардии и Авиалесохраны. Также помощь оказывают Архангельская область и Красноярский край.

Куйвашев добавил, что на данный момент требуется помощь жителей региона. В первую очередь для тушения пожаров требуются взрослые мужчины с автомобилями, в рабочей одежде и обуви с жесткой подошвой, чтобы можно было организовать подвоз оборудования и воды.

Также главам муниципалитетов поручено срочно назначить место сбора волонтеров и разместить информацию в соцсетях. На местах сбора должны быть организованы обучение и инструктаж, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Жители Леневки и Анатольской под Нижним Тагилом просят помощи с тушением пожаров
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Происшествия#Пожар#Свердловская область#Помощь#Лес#Евгений Куйвашев#Тушение#Массовые пожары в Свердловской области 2023 года
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика