Куйвашев обратился к жителям Свердловской области с просьбой по помощи

По словам главы региона, ситуация с пожарами критическая. Она усугубляется погодными условиями — зима была малоснежной, тлели торфяники, а затем настали сухая весна и аномально жаркая погода. Кроме того, наблюдаются сильные ветра. На 7 мая объявлено экстренное предупреждение, согласно которому, порывы ветра составят до 20 метров в секунду. Сил спасателей не хватает, чтобы справиться со всеми очагами, сообщает губернатор.