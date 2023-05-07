Куйвашев обратился к жителям Свердловской области с просьбой по помощи

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
По словам главы региона, ситуация с пожарами критическая. Она усугубляется погодными условиями — зима была малоснежной, тлели торфяники, а затем настали сухая весна и аномально жаркая погода. Кроме того, наблюдаются сильные ветра. На 7 мая объявлено экстренное предупреждение, согласно которому, порывы ветра составят до 20 метров в секунду. Сил спасателей не хватает, чтобы справиться со всеми очагами, сообщает губернатор.
Он отметил, что уже запрошена федеральная помощь. С самого утра в области работают самолеты МЧС, вертолеты Минобороны, Росгвардии и Авиалесохраны. Также помощь оказывают Архангельская область и Красноярский край.
Куйвашев добавил, что на данный момент требуется помощь жителей региона. В первую очередь для тушения пожаров требуются взрослые мужчины с автомобилями, в рабочей одежде и обуви с жесткой подошвой, чтобы можно было организовать подвоз оборудования и воды.
Также главам муниципалитетов поручено срочно назначить место сбора волонтеров и разместить информацию в соцсетях. На местах сбора должны быть организованы обучение и инструктаж, сообщили в департаменте информационной политики региона.