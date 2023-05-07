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Молния попала в летевший из Турции в Екатеринбург самолет

7 мая 2023, 07:38
Фото: 1MI
В крыло самолета, который следовал из Анталии в Екатеринбург, ударила молния. Борт пришлось срочно посадить, так как начались неполадки с электроникой.

Один из жителей Екатеринбурга рассказал, что самолет набрал высоту, а когда вышел из грозы, то начались неполадки. Командир объявил, что борт идет на посадку. Сам мужчина с момента взлета начал съемку. По его словам, все было спокойно, а потом случилась вспышка. Ее зафиксировала камера.

По данным Е1, при проверке электросистем борта были выявлены неполадки. Поэтому принято решение о смене самолета. Все пассажиры находятся в аэропорту Анталии и ждут другой самолет.

Напомним, ранее молния попала в самолет «Уральских авиалиний». Тогда сажать борт не пришлось, а последствия природного явления обнаружились уже при техобслуживании самолета.

Молния ударила в самолет «Уральских авиалиний»
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#Ирина Кирилова#Самолет#Молния#Посадка#Пассажиры#Происшествия#Екатеринбург
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