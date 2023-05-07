Молния попала в летевший из Турции в Екатеринбург самолет

Один из жителей Екатеринбурга рассказал, что самолет набрал высоту, а когда вышел из грозы, то начались неполадки. Командир объявил, что борт идет на посадку. Сам мужчина с момента взлета начал съемку. По его словам, все было спокойно, а потом случилась вспышка. Ее зафиксировала камера.