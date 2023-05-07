Неизвестные обстреляли окно балкона из пневматического оружия в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
По словам одного из очевидцев, стрелять могли из дома, стоящего напротив, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».
В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали, что в настоящий момент сотрудниками полиции проводится проверка по факту происшествия.
Напомним, ночью 29 апреля 2023 года в Екатеринбурге мужчина, стоявший на своем балконе, устроил стрельбу из оружия. Предположительно, выстрелы могли производиться из охолощенного или страйкбольного оружия.