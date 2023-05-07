TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:18

Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Изображение материала

Неизвестные обстреляли окно балкона из пневматического оружия в Нижнем Тагиле

7 мая 2023, 07:18
Фото: 1MI
Неизвестные стреляли из пневматического оружия в окно балкона многоэтажного дома в Нижнем Тагиле. Инцидент случился ночью 6 мая 2023 года в Дзержинском районе.

По словам одного из очевидцев, стрелять могли из дома, стоящего напротив, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали, что в настоящий момент сотрудниками полиции проводится проверка по факту происшествия.

Напомним, ночью 29 апреля 2023 года в Екатеринбурге мужчина, стоявший на своем балконе, устроил стрельбу из оружия. Предположительно, выстрелы могли производиться из охолощенного или страйкбольного оружия.

Житель Екатеринбурга напугал соседей стрельбой на своем балконе
Узнать подробнее
Читайте также:
Драка со стрельбой произошла около студенческого общежития под ЕкатеринбургомВ Березовском подростки устроили фотосессию с оружием и открыли стрельбуЖитель Нижневартовска взял в заложники ребенка и открыл стрельбу
#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Стрельба#Балкон#Многоэтажка#Проверка#МВД#Полицейские#Происшествия
Подпишитесь
Салюты и шашлыки: садоводы в Нижнем Тагиле массово нарушают противопожарный режим
Вчера, 14:02
Тагильчанка из-за лестницы и сломанных ног не смогла подняться к врачу в травмпункте
Вчера, 15:00
В Нижнем Тагиле поймали детей, поджигающих траву в парке Металлургов и на Руднике
Вчера, 11:47
В Нижнем Тагиле отменили шествие трудовых и учебных коллективов на параде 9 мая
Вчера, 10:45
Студенты, лоббисты и другие. Кто заявился на праймериз ЕР в Гордуму Екатеринбурга
4 мая 12:35
«В Бызово скрыли реальную причину пожара»: работник УВЗ о сгоревшей под Тагилом даче
5 мая 04:15