Ребенок пострадал в ДТП на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
51-летний водитель, управлявший иномаркой Toyota Land Cruiser, ехал из Екатеринбурга в Нижний Тагил вместе с семьей. Не справившись с управлением, он въехал в стоявший автомобиль Mazda CX-5, за рулем которого сидела женщина, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
В результате столкновения пострадали водитель и 13-летний подросток, ехавшие в Mazda. У мальчика диагностированы травмы головы и живота, а у женщины закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. От госпитализации женщина отказалась.
Водитель и пассажиры, ехавшие в автомобиле Toyota, в том числе двое детей, не пострадали. По словам мужчины, авария случилась из-за автомобиля, похожего на иномарку, который создал помеху на дороге.
Сотрудниками ГИБДД проводится проверка по факту ДТП. Также они разыскивают водителя, создавшего помеху.
Напомним, 5 мая 2023 года в Верхней Пышме произошла авария с участием двух автомобилей, в результате которой один пассажир скончался на месте происшествия, а другие пассажиры и водители были доставлены в больницу с травмами.