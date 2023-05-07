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Ребенок пострадал в ДТП на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов

7 мая 2023, 06:07
Фото: УГИБДД по Свердловской области
13-летний мальчик пострадал в дорожном происшествии на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Авария произошла днем 6 мая 2023 года.

51-летний водитель, управлявший иномаркой Toyota Land Cruiser, ехал из Екатеринбурга в Нижний Тагил вместе с семьей. Не справившись с управлением, он въехал в стоявший автомобиль Mazda CX-5, за рулем которого сидела женщина, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

В результате столкновения пострадали водитель и 13-летний подросток, ехавшие в Mazda. У мальчика диагностированы травмы головы и живота, а у женщины закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. От госпитализации женщина отказалась.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Водитель и пассажиры, ехавшие в автомобиле Toyota, в том числе двое детей, не пострадали. По словам мужчины, авария случилась из-за автомобиля, похожего на иномарку, который создал помеху на дороге.

Сотрудниками ГИБДД проводится проверка по факту ДТП. Также они разыскивают водителя, создавшего помеху.

Напомним, 5 мая 2023 года в Верхней Пышме произошла авария с участием двух автомобилей, в результате которой один пассажир скончался на месте происшествия, а другие пассажиры и водители были доставлены в больницу с травмами.

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#Елизавета Зиборова#Дети#ДТП#Нижний Тагил#Свердловская область#Екатеринбург#Авария#ГИБДД#Проверка#Происшествия#Автомобиль#Серов
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