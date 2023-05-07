Самодельные качели задушили девочку в Верхней Туре

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Качели были сделаны из веревок, привязанных к дереву. Школьница, шедшая мимо со своей подругой, решила на них покачаться. В какой-то момент качели перевернулись и ее шею сдавило веревкой, рассказал начальник пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых.
Подруга пыталась ей помочь, но не смогла и позвала бабушку. Женщина во дворе вызвала скорую помощь. Девочка была доставлена в реанимацию, но спасти ее не удалось.
В СК было возбуждено уголовное дело по причинению смерти по неосторожности. По факту гибели школьницы проводится проверка, сообщил помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.
Напомним, в январе 2023 года в Екатеринбурге девочка во время прогулки в детском саду застряла головой между лестничных ступенек. Ребенок попытался освободиться, но запуталась в шарфе, который задушил ее. Спустя пять дней девочка скончалась в реанимации.