Самодельные качели задушили девочку в Верхней Туре

Напомним, в январе 2023 года в Екатеринбурге девочка во время прогулки в детском саду застряла головой между лестничных ступенек. Ребенок попытался освободиться, но запуталась в шарфе, который задушил ее. Спустя пять дней девочка скончалась в реанимации.