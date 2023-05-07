Свердловскую область накрыло дымом из-за пожаров

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:41
Дым сгустился в Артемовском районе, селах Покровское и Мироново, Алапаевске, поселке Буланаше. По словам местных жителей, из-за задымления тяжело дышать и ухудшена видимость, а также чувствуется запах гари, пишет Е1.
В департаменте информполитики Свердловской области сообщили, что в тушении лесных пожаров используется более 250 спецтехники. Кроме того, 5 мая 2023 года в области было ликвидировано 16 природных возгораний.
Напомним, в Свердловской области действует особый противопожарный режим, запрещающий разведение костров, сжигание травы и мусора и запуски петард. Также с 6 мая 2023 года в регионе был введен запрет на посещение особо охраняемых природных территорий.