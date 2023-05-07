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Свердловскую область накрыло дымом из-за пожаров

7 мая 2023, 06:41
Фото: 1MI
Населенные пункты Свердловской области накрыло дымом из-за лесных пожаров.

Дым сгустился в Артемовском районе, селах Покровское и Мироново, Алапаевске, поселке Буланаше. По словам местных жителей, из-за задымления тяжело дышать и ухудшена видимость, а также чувствуется запах гари, пишет Е1.

В департаменте информполитики Свердловской области сообщили, что в тушении лесных пожаров используется более 250 спецтехники. Кроме того, 5 мая 2023 года в области было ликвидировано 16 природных возгораний.

Напомним, в Свердловской области действует особый противопожарный режим, запрещающий разведение костров, сжигание травы и мусора и запуски петард. Также с 6 мая 2023 года в регионе был введен запрет на посещение особо охраняемых природных территорий.

Жителям Свердловской области запретили гулять в лесопарках
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Пожар#Дым#Задымление#Гарь#Происшествия#Природа#Экология#Село#Поселок#Алапаевск
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