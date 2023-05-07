В медколледже в Нижнем Тагиле вспыхнул пожар

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Возгорание случилось на первом этаже учебного заведения, где находится администрация. К месту происшествия прибыли городские экстренные службы, сообщает группа «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте.
По словам очевидицы, так как пожар произошел в выходной день, пострадавших не было.
Напомним, 5 мая 2023 года в Екатеринбурге вспыхнул пожар на промышленных складах общей площадью 4 тысячи кв. метров. По факту данного происшествия в прокуратуре была организована проверка.