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В медколледже в Нижнем Тагиле вспыхнул пожар

7 мая 2023, 11:27
Фото: 1MI
В медицинском колледже в Нижнем Тагиле разгорелся пожар. Инцидент произошел утром 7 мая 2023 года.

Возгорание случилось на первом этаже учебного заведения, где находится администрация. К месту происшествия прибыли городские экстренные службы, сообщает группа «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте.

Видео: «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте

По словам очевидицы, так как пожар произошел в выходной день, пострадавших не было.

Напомним, 5 мая 2023 года в Екатеринбурге вспыхнул пожар на промышленных складах общей площадью 4 тысячи кв. метров. По факту данного происшествия в прокуратуре была организована проверка.

Из-за пожара на складах в Екатеринбурге проводится проверка
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