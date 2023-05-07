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В Верхней Пышме введен режим ЧС в связи с пожарами

7 мая 2023, 10:56
Фото: 1MI
В Верхней Пышме и нескольких других населенных пунктах введен режим ЧС из-за массовых пожаров. Об этом рассказал мэр Верхней Пышмы Иван Соломин в своем аккаунте ВКонтакте.

Кроме Верхней Пышмы, режим чрезвычайной ситуации начал действовать в поселках Верхотурка, Первомайка и Ольховка, а также в Мостовской сельской администрации.

Также Соломин отметил, что сейчас пожароопасная ситуация контролируется авиаотрядом и специалистами МЧС. По его словам, для тушения возгораний используется самолет-амфибия.

Напомним, в нескольких населенных пунктах Свердловской области наблюдается значительное задымление из-за массовых природных пожаров. По словам свердловчан, из-за дыма и гари трудно дышать, а также ухудшена видимость местностей.

Свердловскую область накрыло дымом из-за пожаров
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#Елизавета Зиборова#Пожар#Режим ЧС#Верхняя Пышма#Пожароопасность#МЧС#Происшествия#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года#Свердловская область
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