В Верхней Пышме введен режим ЧС в связи с пожарами

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Кроме Верхней Пышмы, режим чрезвычайной ситуации начал действовать в поселках Верхотурка, Первомайка и Ольховка, а также в Мостовской сельской администрации.
Также Соломин отметил, что сейчас пожароопасная ситуация контролируется авиаотрядом и специалистами МЧС. По его словам, для тушения возгораний используется самолет-амфибия.
Напомним, в нескольких населенных пунктах Свердловской области наблюдается значительное задымление из-за массовых природных пожаров. По словам свердловчан, из-за дыма и гари трудно дышать, а также ухудшена видимость местностей.