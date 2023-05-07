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За минувшие сутки в Свердловской области было потушено восемь лесных пожаров

7 мая 2023, 08:20
Фото: 1MI
Восемь природных пожаров общей площадью 759 гектаров было потушено в Свердловской области 6 мая 2023 года.

Всего к концу дня 6 мая в области действовало 53 пожара в лесах. Общая площадь возгорания более 33 гектаров, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

Кроме восьми потушенных также удалось локализовать 15 пожаров. Кроме того, в Алапаевском и Нижнетагильском лесничествах распространение крупных природных возгораний было приостановлено.

Напомним, с апреля 2023 года в Свердловской области в связи с природными пожарами был введен особый противопожарный режим, согласно которому местным жителям и туристам нельзя жечь костры, траву, листья и мусор.

В лесах Свердловской области введен режим ЧС
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Пожар#Тушение пожаров#Возгорание#Лесные пожары#Происшествия#Экология#Природа#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года
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