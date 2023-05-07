За минувшие сутки в Свердловской области было потушено восемь лесных пожаров

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Всего к концу дня 6 мая в области действовало 53 пожара в лесах. Общая площадь возгорания более 33 гектаров, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.
Кроме восьми потушенных также удалось локализовать 15 пожаров. Кроме того, в Алапаевском и Нижнетагильском лесничествах распространение крупных природных возгораний было приостановлено.
Напомним, с апреля 2023 года в Свердловской области в связи с природными пожарами был введен особый противопожарный режим, согласно которому местным жителям и туристам нельзя жечь костры, траву, листья и мусор.