tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 мая 2023, 05:32

Published 7 мая 2023, 05:32

Modified 7 мая 2023, 05:32

Updated 7 мая 2023, 05:32

Жители Асбеста остались без воды из-за аварии

Жители Асбеста остались без воды из-за аварии

7 мая 2023, 05:32
Фото: 1MI.
Подача воды в Асбесте исчезла во многих района города из-за произошедшей коммунальной аварии.

Авария на высоковольтной линии случилась поздним вечером 6 мая 2023 года. В настоящий момент на месте происшествия работают специалисты, рассказали в пресс-службе «Водоканала» Асбеста.

Также, по словам сотрудников «Водоканала», сейчас возобновить подачу воды нет возможности. По городу был организован развоз воды.

Напомним, 15 апреля 2023 года в Верхней Салде жители остались без воды из-за аварии на трубопроводе ХВС. 16 апреля неисправность была устранена, а водоснабжение восстановлено.

Жители Верхней Салды остались без горячей и холодной воды на Пасху
Узнать подробнее
Читайте также:
Допсредства на чистую питьевую воду получит Нижний Тагил
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Свердловская область#Город#Асбест#Водоснабжение#МУП "Водоканал"#Жители#Авария
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика