Жители Леневки и Анатольской под Нижним Тагилом просят помощи с тушением пожаров

Пожар уже горит у кромки поля. Жители дежурили всю ночь, но не справляются с тушением. Они отмечают, что в поселке находятся только пенсионеры. Поэтому они просят помощи у волонтеров, сообщила директор ООО НТТК «Телекон» Ирина Пудовкина.