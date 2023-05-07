Жители Леневки и Анатольской под Нижним Тагилом просят помощи с тушением пожаров

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
Пожар уже горит у кромки поля. Жители дежурили всю ночь, но не справляются с тушением. Они отмечают, что в поселке находятся только пенсионеры. Поэтому они просят помощи у волонтеров, сообщила директор ООО НТТК «Телекон» Ирина Пудовкина.
По словам местных жителей, в опасности также находятся дачные кооперативы «Карасиха» и «Сосновый». На месте ЧП работают сотрудники МЧС, авиалесоохраны, лесничества, волонтеры, также технику направил ЕВРАЗ НТМК. Также глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поручил направить на борьбу с огнем сотрудников «Центра защиты населения», пишет ИА «Все Новости».
У волонтеров на данный момент имеется два пункта сбора. Требуются как люди, так и инструменты. Для уточнения подробностей можно связаться с координаторами:
— волонтерский пункт в поселке Анатольская (Константин, телефон: 89226097254);
— волонтерский пункт в дачном кооперативе «Карасиха» (Ольга, телефон: 89043867006).
Напомним, лесной пожар разбушевался в районе станции Анатольская и Леневки вечером 5 мая. На данный момент площадь возгорания составляет уже 150 гектаров. Дым от возгорания виден в разных точках Нижнего Тагила. Также в городе отмечается запах гари.