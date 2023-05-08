30 лет исполняется трагедии с самолетом в Тагиле 9 мая. Вспоминаем, как это было

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Теплый майский день. Воскресенье, 9 мая. Нижний Тагил отмечает 48-ю годовщину Великой Победы. В этот раз программу празднования дополнило воздушное шоу пилотов, посмотреть которое пришли тысячи людей. Все восхищенно смотрели в небо, когда в очередной раз над ними пролетал Як-52. Летчики виртуозно исполняли воздушные трюки, зрители благодарно аплодировали.
И вот групповые выступления сменили индивидуальные полеты. Два самолета филигранно пролетели над толпой, а третий, под управлением летчика Александра Данилова, рухнул прямо в толпу. Машина рассыпалась на куски, которые с бешеной скоростью разлетались по сторонам. Корпус самолета после падения протащило еще 50 метров по асфальту, калеча людей и унося человеческие жизни.
Я очень хотел посмотреть на самолеты в тот день, но опоздал на площадь, так как ждал дома маму. Прибежал примерно минут через 15 после того, как рухнул Як. Сначала понять не мог, что случилось. Но картина с останками, можно сказать с кусками людей, у меня перед глазами до сих пор. И этот темный след из крови и масла на асфальте. Еще меня поразила валяющаяся на земле обувь, ее было не мало, на кустах висели бантики и обрывки одежды. Мама вспоминает, что я проплакал после весь вечер, но я этого почему-то не помню, — поделился с TagilCity.ru тагильчанин по имени Александр, которому на момент трагедии было 12 лет.
Некоторые тагильчане вспоминают, что покинули площадь в самый последний момент перед авиашоу из-за каких-то банальных причин: заплакал ребенок, почувствовал себя плохо, встретил друзей и ушел к ним в гости. «Бог уберег или судьба», — считают они.
В этот день мы всей семьей были на том самом месте напротив драмтеатра. Выбрали самую удобную позицию в первом ряду, чтобы никто не мешал. Ребенок внезапно закапризничал, стал истерить и выгибаться в летней коляске. Все уговоры посмотреть на самолетики, которые уже начали кружить над нами, привели в никуда. Психанули и пошли домой. Спустя некоторое время узнали о случившейся страшной трагедии. Через два часа ехали на трамвае и из окна смотрели, как с того самого места пожарные расчеты смывали кровь, а всюду были разбросаны фрагменты самолета, — вспоминает тагильчанка Елена.
Также были и те, кто, услышав страшную весть, в панике прибегал из дома или работы искать на площади своих родных. Потом же оказывалось, что с ними все было в порядке, а вот ужас катастрофы побывавшим на месте уже не забыть никогда.
Я был там. Прям в месте падения. Я до последнего думал, что летчик хочет всех удивить и пролететь под проводами освещения. Когда самолет летел в меня и кувыркался, после того, как уже зацепил центральный туалет, разрубая и давя живых людей, я начал бежать в сторону памятника по клумбам. Когда все уже случилось, самой страшной картиной была вырывающая свои волосы мать над раздавленной с ее ребенком коляской. Люди без рук и ног, просто разрубленное пополам тело. Я ходил как в бреду и смотрел. Двигатель тогда вырвало и унесло аж к трибунам, прокладывая дорожку из своих жертв. Тогда меня потеряли родители. Они ходили и поднимали простыни над погибшими. Пока я шел домой, они шли на площадь меня искать. Мы разминулись по разным сторонам улиц, и им пришлось переживать еще часа два, пока мы не нашлись, — поделился историей Дмитрий.
След из крови, который оставил за собой упавший самолет, смыть так и не удалось. Он остался на Театральной площади под новым слоем асфальта навсегда. А в душах тагильчан навсегда остались имена 19 человек, погибших в катастрофе. Восемь из них — это дети. Например, Наташе Шмаковой было всего 11 лет. Вместе с подругой Женей Додулиной, девочка пришла на площадь поболеть за брата, который участвовал в легкоатлетической эстафете. После награждения спортсменов, подруги решили остаться на площади, посмотреть авиашоу. Обе погибли.
Список погибших тагильчан при крушении самолета 9 мая 1993 года:
Светлана Бондина Семен Михайлов
Олег Бухаров Евгений Орлов
Галина Волосникова Виктор Осипов
Владимир Внуков Марина Трухнина
Евгения Додулина Галина Тараканова
Наталья Долгорукова Наталья Шмакова
Владимир Затонский Александр Шуньков
Анна Затонская Александр Данилов (пилот)
Антон Затонский Ражаб Кандыбаев
Антон Краев
Сильнее всех трагедия ударила по семье Затонских. Из пяти человек, пришедших на праздник в центр города, домой вернулись только двое. Глава семьи и двое из трех детей погибли под грудой искореженного металла. В живых остались средний сын и мать.
Все имена жертв трагедии высечены на памятнике, стоящем в Театральном сквере на месте, где самолет ударился об землю. Каждый годы тагильчане, глава города, чиновники и депутаты возлагают к нему цветы в память о погибших.
Расследование катастрофы и поиск виновного в авиакатастрофе начались на следующий же день. Ранее о ходе дела TagilCity.ru рассказывал Василий Калинин, который в ту пору работал транспортным прокурором.
Я изъял полетные документы из авиаспортклуба и все записи в журналах для того, чтобы туда не внесли какие-либо поправки. По моему поручению, работники милиции изъяли на аэродроме образцы авиационного керосина, так как некачественное топливо также могло стать причиной аварии, — рассказывал Василий Калинин.
Первым подозреваемым в деле стал исполняющий обязанности начальника нижнетагильского авиаспортклуба Федор Бушма. Показательные выступления участников клуба 9 мая проводились по его инициативе. Как выяснилось в ходе следствия, для большей зрелищности Бушма захотел перенести выступления с акватории пруда на Театральную площадь. Перед этим он пытался согласовать свои действия в областном совете РОСТО, но представители оборонно-спортивного общества разрешили сделать показательные выступления только над прудом и не ниже, чем на высоте 200 метров.
Федор Бушма правила нарушил и самостоятельно перенес праздничную программу пилотов на Театральную площадь, снизив запланированную высоту полета до 100 метров. Однако фактически пилоты летали на высоте 40-60 метров. Летчик Данилов, завершавший программу, летел на таком же низком расстоянии от земли со скоростью 325 км/ч, что является грубейшим нарушением.
Следствие, по словам Василия Калинина, пришло к выводу, что на машину Данилова оказали большое воздействие потоки воздуха, встречающиеся на окраине воды и суши, неодинаковые по плотности. Они образовали воздушную яму, которая и придавила Як-52 к земле и заставила летчика сделать резкий крен влево на 90 градусов. Высота самолета упала до 10 метров. Данилов хотел набрать высоту и ликвидировать крен, но ему не хватило буквально секунды, он зацепил крылом железную ограду и упал. Причиной аварии стало нарушение полетного задания, ведь технически самолет был исправен.
После опроса обвиняемого Федора Бушмы дело принял следователь Уральской транспортной прокуратуры. Расследование длилось в течение 9 месяцев: были допрошены потерпевшие, свидетели, осмотрены предметы одежды, изъятые на Театральной площади, досконально был осмотрен и упавший самолет. После этого, была назначена судебная экспертиза, которая ответила на вопросы о том, кто и какие нарушения допустил, — отметил Василий Калинин.
В итоге Федор Бушма был признан виновным в авиакатастрофе и приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Редакция TagilCity.ru приносит искреннее соболезнования семьям погибших на Театральной площади 9 мая 1993 года.