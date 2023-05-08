30 лет исполняется трагедии с самолетом в Тагиле 9 мая. Вспоминаем, как это было

След из крови, который оставил за собой упавший самолет, смыть так и не удалось. Он остался на Театральной площади под новым слоем асфальта навсегда. А в душах тагильчан навсегда остались имена 19 человек, погибших в катастрофе. Восемь из них — это дети. Например, Наташе Шмаковой было всего 11 лет. Вместе с подругой Женей Додулиной, девочка пришла на площадь поболеть за брата, который участвовал в легкоатлетической эстафете. После награждения спортсменов, подруги решили остаться на площади, посмотреть авиашоу. Обе погибли.