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Евгений Куйвашев предложил поощрять помогающих в тушении пожаров волонтеров

8 мая 2023, 10:59
Фото: 1MI
Глава Свердловской области предложил дополнительно поощрять добровольцев, которые участвуют в тушении пожаров на территории региона.

Такое заявление он сделал в понедельник, 8 мая, на встрече с главой Минприроды России Александром Козловым, полпредом Президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым, главой Рослесхоза Иваном Советниковым, начальником Авиалесоохраны Дмитрием Селиным и главами муниципалитетов.

Он отметил, что в настоящий момент возможность дополнительного поощрения прорабатывается. Также власти хотят ужесточить наказание за нарушение противопожарных норм, так как виной в сложившейся сейчас в регионе ситуации стал человеческий фактор.

Также он выразил уверенность в том, что полицейские смогут расследовать дела и установить виновных в поджогах.

Тысячи волонтеров занимаются тушением пожаров в Свердловской области
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#Елена Озерова#Пожар#Волонтеры#Помощь#Поощрение#Общество#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года#Свердловская область#Екатеринбург
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