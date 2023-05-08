Евгений Куйвашев предложил поощрять помогающих в тушении пожаров волонтеров

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Такое заявление он сделал в понедельник, 8 мая, на встрече с главой Минприроды России Александром Козловым, полпредом Президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым, главой Рослесхоза Иваном Советниковым, начальником Авиалесоохраны Дмитрием Селиным и главами муниципалитетов.
Он отметил, что в настоящий момент возможность дополнительного поощрения прорабатывается. Также власти хотят ужесточить наказание за нарушение противопожарных норм, так как виной в сложившейся сейчас в регионе ситуации стал человеческий фактор.
Также он выразил уверенность в том, что полицейские смогут расследовать дела и установить виновных в поджогах.