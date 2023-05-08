Глава Минприроды прилетел в Екатеринбург из-за пожаров

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Отмечается, что он провел совещание по тушению пожаров в регионе, сообщает департамент информационной политики. Известно, что Козлов уже встретился с губернатором Евгением Куйвашевым. Также он провел заседание по вопросам борьбы с возгораниями.
На встрече глава сообщалось, что в регионе действует 7 серьезных очагов пожаров площадью 22 тысячи Га. Дополнительно на борьбу с возгораниями отправились около 980 человек и специальная авиация.
В приоритете у спасателей — оперативное реагирование на ландшафтные пожары, которые могут перейти на лесной фонд и населенные пункты.
Отмечается, что только на Среднем Урале огонь прошел уже более 36 тысяч гектаров. В причинах возгораний специалисты продолжат разбираться.