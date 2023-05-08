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Глава Минприроды прилетел в Екатеринбург из-за пожаров

8 мая 2023, 10:24
Фото: 1MI
Екатеринбург посетил глава Минприроды РФ Александр Козлов. Он прилетел из-за ситуации с пожарами.

Отмечается, что он провел совещание по тушению пожаров в регионе, сообщает департамент информационной политики. Известно, что Козлов уже встретился с губернатором Евгением Куйвашевым. Также он провел заседание по вопросам борьбы с возгораниями.

На встрече глава сообщалось, что в регионе действует 7 серьезных очагов пожаров площадью 22 тысячи Га. Дополнительно на борьбу с возгораниями отправились около 980 человек и специальная авиация.

В приоритете у спасателей — оперативное реагирование на ландшафтные пожары, которые могут перейти на лесной фонд и населенные пункты.

Отмечается, что только на Среднем Урале огонь прошел уже более 36 тысяч гектаров. В причинах возгораний специалисты продолжат разбираться.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Пожар#Минприрода#Пожары#Совещание#Общество
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