Масштабные пожары в Свердловской области начались из-за поджогов

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:51
Они зафиксировали поджоги в трех свердловских лесничествах. Они считают, что 5 мая под Буланашем и в районе озера Шитовское были пожары начались поле неких вспышек яркого света, пишет Е1.
Одна из таких вспышек была сопровождена звуком «как от взрыва». А в Тугулымском округе очаги пяти разных пожаров появились в одно время, что тоже свидетельствует о поджогах.
В ведомстве пояснили, что найти поджигателей не представилось возможным. Но в ситуации будут разбираться в прокуратуре и полиции.