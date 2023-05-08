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Масштабные пожары в Свердловской области начались из-за поджогов

8 мая 2023, 05:49
Фото: 1MI
Из-за поджогов в Свердловской области горели леса. К такому заключению пришли специалисты Минприроды.

Они зафиксировали поджоги в трех свердловских лесничествах. Они считают, что 5 мая под Буланашем и в районе озера Шитовское были пожары начались поле неких вспышек яркого света, пишет Е1.

Одна из таких вспышек была сопровождена звуком «как от взрыва». А в Тугулымском округе очаги пяти разных пожаров появились в одно время, что тоже свидетельствует о поджогах.

В ведомстве пояснили, что найти поджигателей не представилось возможным. Но в ситуации будут разбираться в прокуратуре и полиции.

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#Елена Озерова#Свердловская область#Пожар#Поджог#Минприроды#Очаг возгорания#Происшествия#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года
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