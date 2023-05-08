На Площади трудовой доблести в Нижнем Тагиле прошла акция памяти в честь «Дня Победы»

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
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Updated Сегодня, 11:00
Открывали памятное мероприятие ко Дню Победы песнями военных лет.
Массовый героизм жителей Нижнего Тагила и значимость предприятий города для страны отметил градоначальник Владислав Пинаев.
Дорогие ветераны, уважаемые друзья, коллеги, вот вы знаете, наверное, самые правильные слова написаны в Указе Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, как раз позади меня. Не просто так и не даром город Нижний Тагил получил высокое звание, почетное звание Российской Федерации — «Город трудовой доблести» в числе первых из всего 20 городов страны, — сказал Владислав Пинаев.
Глава города пожелал находящимся сегодня на передовой бойцам повторить подвиг своих предков и поздравил всех с наступающим Днем Победы.
Слова: массовый героизм, проявленный массовый героизм в тылу при производстве продукции. Обратите внимание, что происходит сейчас. Мы снова на передовой. Наши предприятия снова 24 часа сутки 7 дней в неделю выпускают продукцию, которая уходит на фронт. Сегодня как никогда вновь актуальны эти слова. Все это для фронта, все для победы! Враг будет разбит, и победа будет за нами. Я сейчас, наверное, вспоминая тех, кто работал в тылу с 41 по 45 год, кто продолжает работать сейчас, хочу пожелать сегодняшнему поколению повторить тот подвиг, они его повторяют однозначно. Повторить подвиг предков и сделать все, чтобы наша страна победила. А мы победим, это однозначно. С праздником вас! С наступающим Днем Победы! С 9 мая, с 78-й годовщиной Великой Победы! — поздравил тагильчан Владислав Пинаев.
Стела «Город трудовой доблести» поставлена в Нижнем Тагиле за подвиг дедов, отцов и матерей, отметил председатель Совета ветеранов Владимир Свистунов.
Мне вспоминается знаменитая песня: «Дни и ночи у мартеновских печей, не смыкала наша Родина очей». Это о нашем городе, о городе, которому за подвиг трудовой подвиг наших земляков, наших отцов, матерей и дедов поставлена вот эта Стелла в память о том, как вклад внесли тагильчане в победу в ВОВ. Желаю вам всем ветеранам здоровья, еще много лет жизни! Всем тагильчанам, счастья, удачи во всех начинаниях! — пожелал Владимир Свистунов.
Памятная акция завершилась возложением цветов к мемориалу на площади Трудовой доблести.