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Почти 55 тысяч жителей Нижнего Тагила проголосовали за объекты благоустройства 2024

8 мая 2023, 11:15
Фото: 1MI
Около 55 тысяч тагильчан проголосовали за будущие объекты благоустройства в 2024 году. На первом месте неизменно территория в районе домов № 5, 7, 11 по проспекту Строителей. За нее отдали свои голоса более 23 тысяч человек.

В лидерах голосования проект по благоустройству общественной территории в районе домов 5, 7, 11 по проспекту Строителей. За него отдали свои голоса 23 128 человек.

На втором месте закрепилась программа по преображению площади перед зданием Машиностроительного техникума по адресу проспект Вагоностроителей, 14а. 15 850 жителей Нижнего Тагила высказались за эту идею.

За облагораживание лесопарковой территории поселка Рудника им. III Интернационала в Нижнем Тагиле проголосовали 9 311 жителей города.

Проект комплексного благоустройства пешеходной территории пр. Ленинградский от пр. Дзержинского до ул. Чайковского (нечетная сторона) в составе проекта «Комплексное благоустройство пешеходной территории пр. Ленинградский на участке от пр. Дзержинского до ул. Зари получил 5 768 голосов.

Фото: ДИП губернатора СВердловской области

Всего в голосовании за объекты благоустройства 2024 года приняли участие почти 495 тысяч человек со всей Свердловской области.

Напомним, онлайн-голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» проходит в 55 муниципалитетах Свердловской области. Участие в голосовании доступно любому жителю своего города, достигшему 14-летнего возраста. У каждого есть только один голос. Высказать свое мнение можно, следуя инструкции на странице проекта 66.gorodsreda.ru, а также на портале Госуслуги в разделе «Общественное голосование». Тагильчане могут обратиться за помощью и к волонтерам нацпроекта, для которых разработано специальное приложение. Встретиться с ними можно в крупных торговых центрах, парках, скверах и других местах массового пребывания людей.

#Анастасия Стрежнева#Нижний Тагил#Свердловская область#Городаменяютсядлянас#Голосование#Благоустройство
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