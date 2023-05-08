Специалисты проверяют качество воздуха в свердловских городах и селах после пожаров

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Занимаются этим эксперты Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Алапаевске, Реже, Буланаше, Арамиле, Талице, Троицком, Асбесте, Красноармейском, Папанинцев, Первоуральске и Екатеринбурге.
Всего они провели свыше 600 исследований за три дня (период с 5 по 7 мая), сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. В части проб они обнаружили превышения ПДК вредных веществ.
Жителям, проживающим в таких местностях, они рекомендуют не заниматься спортом на улице в неблагоприятные периоды, по улице ходить в маске, не открывать окна и включать дома увлажнители воздуха, а также регулярно мыть полы и протирать поверхности. Не рекомендуется курить и носить контактные линзы.