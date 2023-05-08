TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

Изображение материала

Специалисты проверяют качество воздуха в свердловских городах и селах после пожаров

8 мая 2023, 05:25
Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области
В Свердловской области специалисты Роспотребнадзора проверяют качество воздуха в городах и селах, в которых наблюдается задымление после пожаров.

Занимаются этим эксперты Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Алапаевске, Реже, Буланаше, Арамиле, Талице, Троицком, Асбесте, Красноармейском, Папанинцев, Первоуральске и Екатеринбурге.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Всего они провели свыше 600 исследований за три дня (период с 5 по 7 мая), сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. В части проб они обнаружили превышения ПДК вредных веществ.

Жителям, проживающим в таких местностях, они рекомендуют не заниматься спортом на улице в неблагоприятные периоды, по улице ходить в маске, не открывать окна и включать дома увлажнители воздуха, а также регулярно мыть полы и протирать поверхности. Не рекомендуется курить и носить контактные линзы.

Асбест остался без воды из-за пожаров, а жители Леневки просили о помощи в тушении
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Леневки и Анатольской под Нижним Тагилом просят помощи с тушением пожаровТрасса около Нижнего Тагила перекрыта из-за пожара на ЛеневкеЕвгений Куйвашев прибыл в Асбест. Он будет координировать работу с пожарами
#Елена Озерова#ПДК#Воздух#Пожары#Дым#Здоровье#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года#Свердловская область
Подпишитесь
Салюты и шашлыки: садоводы в Нижнем Тагиле массово нарушают противопожарный режим
6 мая 14:02
7 мая — годовщина инаугурации президента России Владимира Путина
Вчера, 04:05
В Нижнем Тагиле отменили шествие трудовых и учебных коллективов на параде 9 мая
6 мая 10:45
Тагильчанка из-за лестницы и сломанных ног не смогла подняться к врачу в травмпункте
6 мая 15:00
Эвакуация, добровольцы, угроза домам: как тушат лесные пожары под Нижним Тагилом
Вчера, 06:09